Sindicato de UTE reclama mayor ingreso de trabajadores

Para el sindicato de UTE este año se presenta como clave. Por un lado discutirá con el ente las bases de un nuevo convenio y por otro se abocará a reclamar que la Rendición de Cuentas contemple un mayor ingreso de personal.El presidente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), Gabriel Soto, dijo a El Observador que actualmente está prevista la entrada de 400 trabajadores a la empresa pública, aunque el número es insuficiente."Con esa cantidad no da ni para empezar. Vamos a salir a plantear en el marco de la Rendición de Cuentas que precisamos más ingreso de personal; si eso no ocurre se van a terminar privatizando áreas y el servicio eléctrico se va ir al piso de forma crítica", expresó .Soto recordó que el sindicato viene de un año y medio de conflicto con el directorio de la empresa pública."Fue un conflicto bastante particular donde no pedimos ni un solo peso; fue en contra del plan de recortes que se llevó adelante y para que entraran más trabajadores", añadió.El dirigente de AUTE recordó que existe un acuerdo firmado entre el sindicato y la empresa sobre un plan de ingreso donde se indicó que para 2019 se debería contar con una plantilla de 8.400 empleados. Actualmente, hay 6.700.En UTE rige un criterio de ingreso donde se establece que por cada tres retiros solamente se pueden completar dos vacantes.Eso formó parte de un paquete de medidas que el Poder Ejecutivo instrumentó para mejorar el desequilibrio de las cuentas públicas.Sin embargo, desde el año pasado, el ente negocia con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ) y el Ministerio de Economía (MEF) una flexibilización en el sistema.Por otra parte, AUTE se apronta para discutir con el directorio próximamente el alcance del nuevo convenio colectivo.El anterior ya venció y el sindicato pretende incluir en el acuerdo a negociar un conjunto de beneficios para los trabajadores.El consejo directivo de AUTE ya elaboró una plataforma de reivindicaciones que será puesta a consideración en una asamblea general el próximo viernes 24