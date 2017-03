Sparkids: una plataforma para apoyar a niños "superdotados"

Qué es el alma? le preguntó a Victoria Suárez su hijo –que hoy tiene siete años– a los tres años de edad. El niño a los dos años y medio ya sabía leer y escribir, y su programa favorito era The Big Bang Theory. La emprendedora de 25 años fue madre con 17 y se encontró con un niño de altas habilidades o superdotación que le generó una dificultad extra al "trabajo" de ser madre.





Suárez es una de las cofundadoras de ReservaTelo, la aplicación para reservar hoteles de alta rotatividad que ganó en 2015 el Premio Emprendo de Café & Negocios. En diciembre pasado dejó de estar vinculada a la firma para dedicarse de lleno a un proyecto nacido en la Startup Weekend Montevideo 2016: Sparkids. Fue iniciado por varias personas más, entre ellas Gonzalo Vega, fundador de Vívela, la app que ofrece turismo colaborativo.

"La razón para cambiar fue que este proyecto (Sparkids) lo llevo más en el corazón"

La plataforma está dirigida a niños con altas habilidades o superdotación y sus padres; busca asesorar y acompañarlos en los procesos cognitivos, sociales y emocionales. Según datos que maneja Suárez, en Uruguay hay 300 casos de niños detectados con altas habilidades y todos son varones. Según el libro Altas Habilidades/Superdotación de Karen Bendelman y Susana Pérez Barrera, en la primera infancia los indicadores de altas habilidades son difíciles de detectar, muchas veces se confunden con precocidad.





"(Con ReservaTelo) Me encontraba buscando soluciones de lo que no es parte de mi realidad y no podía solucionar lo que estaba viviendo en mi propia casa. ReservaTelo me generó un montón de aprendizaje y contactos, pero me estaba consumiendo mucho tiempo", señalo Suárez sobre lo que afirmó fue una difícil decisión.





Beneficios para la comunidad

El pasado lunes Sparkids lanzó una serie de beneficios para, en principio, que niños y adolescente en los que ya han sido detectadas altas habilidades puedan acceder a talleres de resolución de problemas basados en la automotivación y en la estimulación de la creatividad.





A eso se agrega un programa educativo extracurricular para chicos de 8 a 14 años que consiste en un curso anual, dos veces por semana, en el que podrán aprender acerca de tecnología, robótica, electrónica y fabricación digital, en una propuesta que se denomina After School Sinergia Tech.





Más adelante, la idea es ofrecer talleres on line –tanto para niños como para padres– que brinden herramientas para manejar a ese tipo de chicos que requieren de una atención especial y un desafío superior.





Suárez adelantó que está en etapa de prueba una metodología lúdica que implica pasar de un método cualitativo a cuantitativo para detectar habilidades a gran escala.





Altas habilidades

Existe una tendencia a diagnosticar como déficit atencional a aquellos niños que en realidad tienen una habilidad "no atendida". Además, por una cuestión curricular, se suele creer que la superdotación está solo en matemáticas o lenguaje, cuando puede abarcar también la parte creativa o musical.





Suárez se chocó con la realidad local: la falta de inclusión en el ámbito educativo formal. "En un principio no sabíamos que hacer. Es muy complicado para un padre aceptar que tu hijo sabe más que vos. Tienen una gran inquietud en la búsqueda de respuestas y una gran capacidad de concentración al interesarse por algo. Puede llegar a ser bastante frustrante no poder darle respuestas a un hijo. Recorrimos colegios y en todos encontramos la misma respuesta; que no estaban preparados para atender la situación ", recordó.





A esto se sumaron malas experiencias con sicólogos que acusaron de sobre estimulo las características personales del chico, pero Suárez siguió indagando hasta que dio con Horacio Paiva y Lucía Acle, que trabajan en superdotación.com.uy, que se dedica a la prevención, detección, diagnóstico y seguimiento de chicos con altas capacidades intelectuales.





Padrinazgo inspirado

A partir del surgimiento de Sparkids, aparecieron adultos –que se sienten identificados– con el interés en brindar padrinaje, que además va de la mano con un sistema de becas que planea tener el emprendimiento para niños de contexto crítico. El ideólogo del concepto fue el socio de Inzol Consulting, Federico Martino.





"A mí me costaba mucho encontrar roles a seguir y personas que admirar. Alguien que me acompañara en mis intereses. La idea es que los niños tengan a alguien que los entienda e inspire", dijo el también docente de la Universidad Católica del Uruguay.





300 son los casos detectados en Uruguay de niños con altas habilidades, todos ellos varones





70.000 es el potencial de niños que pueden tener altas habilidades en Uruguay a partir de datos de Anep (700.000 inscriptos) e indicadores internacionales, que indican que uno de cada 10 niños poseen esas habilidades.





30%

de los niños que repiten a nivel internacional se estima que tienen superdotación.









