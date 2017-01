Subastarán solares y chacras en Rocha y en Maldonado

Fuente:

En calidad de actividad particular, el martillero Lucas Etcheverrito presentará en la primera semana de enero próximo y al mejor postor, la venta de solares situados en los balnearios de Barra del Chuy, Punta del Diablo y La Esmeralda, en Rocha, y de cinco chacras ubicadas en la localidad de Pueblo Garzón, Maldonado.En lo concerniente a las chacras, las edificaciones alcanzan un área de 50 mil m2 (cinco hectáreas), ubicadas en el kilómetro 176 de la Ruta Nº 9, en Maldonado, a unos 25 kilómetros del balneario José Ignacio y a 11 kilómetros de Pueblo Garzón. Se encuentran además a 2.000 metros del emprendimiento Tierra Garzón y a 3.500 metros de la conocida empresa agroturística Agroland.Por su parte, los solares a subastar en los tres balnearios alcanzan a 100 –aproximadamente–, y se podrán adquirir desde cuotas de US$ 170. Todos los terrenos situados en Punta del Diablo y de Barra del Chuy tienen calle, y acceso a servicios de luz y agua. Además, todos los lotes se entregarán ya amojonados por agrimensor y con contribución paga por todo el año 2017. Los compradores deberán tomar en cuenta que los predios serán adjudicados con título de propiedad correspondiente.En cuanto a la financiación para la adquisición de los terrenos en Barra del Chuy, La Esmeralda (Rocha) y las chacras en Pueblo Garzón, los compradores podrán abonar en 96 cuotas sin intereses en dólares con opción de convertir el valor de las cuotas a unidades indexadas (UI) en pesos a la cotización del día de la subasta. Las bases de las cuotas pueden sufrir modificaciones, esto según donde este localizado el predio adquirido. En el caso de las chacras, que se rematarán el miércoles 4 próximo, las cuotas pueden ser desde US$ 960 aproximadamente.En las compras a plazo, el comprador pagará una seña de ocho cuotas más la correspondiente comisión e impuestos, todo en el acto y en efectivo, letra de cambio o cheque del día. El saldo será abonado mes a mes en sus respectivas cuotas en dólares o UI, según la opción seleccionada en el remate. Para los compradores que integren el 40% dentro de un plazo de los 120 días siguientes al remate, se realizará un descuento del 3% y podrá realizar el compromiso en el lugar donde se realice la entrega del terreno.En tanto, para quienes abonen al contado, podrán acceder a un 10% de descuento. De todos modos, el mejor postor tiene que abonar el día del remate una seña de ocho cuotas más comisión e impuestos . El saldo restante se podrá pagar dentro de los 60 días posteriores, otorgándose la escritura definitiva con integración total del precio.Con referencia a las condiciones para los terrenos a vender en Punta del Diablo, el remate será en 90 cuotas sin intereses. Las bases de las cuotas varían dependiendo de la ubicación del terreno.En las compras a plazo, el mejor postor deberá depositar una seña de ocho cuotas más comisión e impuestos respectivos, todo una vez finalizada la subasta y en efectivo, letra de cambio o cheque del día. Luego, a los 60 días, para realizar la escritura se deberá realizar el pago de 10 cuotas, en donde se entrega el solar. Posterior a ello, el saldo debe ser abonado mes a mes en sus respectivas cuotas.Quienes paguen al contado tendrán 10% de descuento como beneficio. Previamente el comprador abonará una seña de ocho cuotas más comisión e impuestos. El saldo respectivo tiene que ser abonado a los 60 días otorgándose escritura definitiva con integración del precio final.Entre los beneficios a los que podrán acceder cada uno de los compradores de predios en La Esmeralda y Punta del Diablo, y sin sorteos mediante, se le obsequiará dos pasajes aéreos a la ciudad de Recife, Brasil. En tanto, para las chacras que se rematarán en la subasta de Punta del Este, se regalarán directamente y también sin sorteos dos pasajes de avión de ida-vuelta a Miami, Estados Unidos.Los remates se efectuarán el miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y viernes 7, todos los días a las 21 horas. El día 4 se llevará adelante en el Restaurante Casino Nogaró (Punta del Este), mientras que el jueves 5 será en Casa Bahía (ex-caravana frente a ANCAP), en La Paloma. Para el día viernes 6, el remate es en el balneario Punta del Diablo, en la entrada principal (Bulevar Santa Teresa -pasando terminal de ómnibus), al tiempo que la subasta del sábado 7 se desarrollará en Barra del Chuy, en el mismo fraccionamiento de Muelles de la Barra.Por consultas sobre características o detalles de los terrenos o chacras, los interesados deben de comunicarse con el rematador Lucas Etcheverrito al teléfono celular 099 742 800 o ingresar a www.lucas.com.uy. l