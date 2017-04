Sushiapp y Chesterhouse se expanden con franquicias

Chesterhouse Los locales de Ciudad Vieja están ubicados en la esquina de Rincón y Ciudadela



"Somos muy inquietos. Estamos todo el día pensando en cómo innovar o qué más hacer". Gonzalo Parera, director de Chesterhouse y Sushiapp.

Chesterhouse cuenta con tres locales; uno en Zonamérica, otro en la torre 4 del World Trade Center y el tercero en Ciudad Vieja.

Con foco en la experiencia



Cerca del consumidor



La dificultad de pensar en grande



Hace dos semanas que el sushi y el café se hicieron un lugar en la amplia esquina de Rincón y Ciudadela, en Ciudad Vieja , con la apertura del sexto local de Sushiapp (con entrada por Rincón) y el tercero de Chesterhouse.Coincide con un momento en que el grupo empresarial Smartfood se abrió al sistema de franquicias tanto para Sushiapp –que llegará a su octavo local a partir de mayo con la venta de dos franquicias, una para el shopping de Las Piedras y otra en el shopping Costa Urbana–, como para Chesterhouse, para la que se encuentran evaluando opciones.El objetivo de los directores de la empresa, Gonzalo Parera y Luis Ara Hermida, es posicionar a ambas cadenas como las más fuertes de su rubro en Uruguay.Son amigos desde hace 20 años, se conocieron jugando al rugby y sus similares visiones de la vida y la manera de hacer negocios los llevaron a emprender juntos. Hoy aseguran que a veces no les hace falta hablar para saber lo que está pensando el otro. "El camino más fácil quizás hubiese sido empezar más tímidamente, pero nosotros queremos posicionarnos como una cadena que el cliente encuentra en todos lados", dijo Ara Hermida.En la empresa, Parera se desempeña como la "cabeza operativa" mientras que el rol de Ara Hermida se inclina hacia la parte estratégica.El primero de los dos proyectos en nacer fue Sushiapp, en 2013. En un viaje a Nueva Zelanda los emprendedores se encontraron con propuestas de sushi inexistentes en Uruguay, donde hasta ese momento solo se podía consumir en restaurantes o por delivery. Fue así que decidieron abrir un local y encontraron en Zonamérica la combinación perfecta de factores como para que funcionara: gran concentración de gente con un nivel socioeconómico y un estilo de vida "más afín al sushi".No fue hasta haber comprobado el éxito de su emprendimiento que decidieron en 2016 convertirlo en cadena, por lo que planificaron un modelo replicable en productos, precios y atención.Paralelamente, las ganas de ir por más los llevó a abrir la primer cafetería Chesterhouse en Zonamérica.Para estandarizar los procesos con la apertura de franquicias, Smartfood cuenta con una escuela interna de capacitación Ambas cadenas son de capital 100% local. Pero para su creación se inspiraron en modelos internacionales.En el caso de Chesterhouse, Ara Hermida contó que fue concebido para que se pase un buen momento. "No nos importa si compraste solo un café y te quedás cuatro horas trabajando, escuchando música o leyendo un libro, o si venis a almorzar media hora porque es el rato que te pudiste escapar del trabajo. Lo que vendemos en Chesterhouse es una experiencia", apuntó.Además de apuntar a la experiencia dentro de cualquiera de sus locales, Chesterhouse también trajo a Uruguay el concepto de cafetería "express" al estilo Starbucks que se maneja en otras partes del mundo, en donde se puede comprar el café para, por ejemplo, ir tomando de camino a la oficina. Pero además de café , también ofrece tartas, muffins y almuerzos "simples" para llevar, entre otros productos.Chesterhouse busca ser la cadena uruguaya de café por excelencia: "En todas partes del mundo conviven cadenas internacionales con locales. En la mayoría de países de Latinoamérica las más fuertes son las locales y vamos a trabajar mucho para posicionarnos como una cadena local con posibilidad de expansión internacional".En mayo serán ocho los puntos donde se podrá encontrar a Sushiapp. Los emprendedores buscan que sea la primera cadena "fuerte" de sushi y que se encuentre tanto en shoppings como en puntos de gran concentración corporativa. Antes de expandirse hacia otros países, aspiran a que ambas cadenas se encuentren en todos los barrios de Montevideo y las capitales del interior del país.Los emprendedores se excusaron de brindar una cifra de venta de franquicias, al explicar que se negocia caso a caso según las particularidades del local.Luis Ara Hermida sostiene que Uruguay no es un país fácil como para pensar en grande. Indicó que se trata del país del "ya hay" y que cualquier proyecto que tenga gran dimensión es automáticamente catalogado como locura. "Uruguay está convencido de que tiene muchas cosas y en realidad no es así". Al respecto, recordó cuando McDonald's llegó a Uruguay. "La gente decía que se comía chivito y que en Uruguay no iba a funcionar". Para el empresario, el uruguayo piensa que se diferencia del resto del mundo más de lo que en verdad lo hace. "No es que en Uruguay no se consuma tal cosa, sino que no está la propuesta. El uruguayo es mucho más de tendencia de lo que nos imaginamos", apuntó.