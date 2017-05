Temer reconoció reunión con JBS pero negó comprar silencio de Cunha

"El encuentro con el empresario Joesley Batista ocurrió a comienzos de marzo, en el Palacio de Jaburu, pero no hubo en el diálogo nada que comprometiese la conducta del presidente de la República", añadió la nota.

Posteriormente, según el diario, el diputado fue filmado recibiendo una maleta con 500.000 reales (unos 160.000 dólares) enviados por Batista.



En ese encuentro, señaló el citado medio, Temer también escuchó del empresario que estaba dando a Cunha -quien fue el principal promotor del juicio político que llevó a la destitución de



Según 'O Globo' con base en esa grabación, Temer dijo: "Tiene que mantener eso, ¿viste?".



La ley impide que el presidente de la República sea investigado por hechos ocurridos anteriores a su mandato, pero en este caso podría abrirse una investigación ya que los actos descritos tuvieron lugar en marzo pasado, es decir, casi un año después de que Temer asumiera el cargo.



JBS señaló en un comunicado remitido a EFE que "no se pronunciará" al respecto. Posteriormente, según el diario, el diputado fue filmado recibiendo una maleta con 500.000 reales (unos 160.000 dólares) enviados por Batista.En ese encuentro, señaló el citado medio, Temer también escuchó del empresario que estaba dando a Cunha -quien fue el principal promotor del juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff y está condenado a más de 15 años de prisión por corrupción- un pago mensual en la cárcel para que permaneciera callado.Según 'O Globo' con base en esa grabación, Temer dijo: "Tiene que mantener eso, ¿viste?".La ley impide que el presidente de la República sea investigado por hechos ocurridos anteriores a su mandato, pero en este caso podría abrirse una investigación ya que los actos descritos tuvieron lugar en marzo pasado, es decir, casi un año después de que Temer asumiera el cargo.JBS señaló en un comunicado remitido a EFE que "no se pronunciará" al respecto.

Fuente: EFE

El presidente de Brasil , Michel Temer, reconoció hoy que mantuvo una reunión en marzo pasado con Joesley Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS, pero negó que ese encuentro sirviera para comprar el silencio del exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, preso por corrupción "El presidente Michel Temer jamás solicitó pagos para obtener el silencio del exdiputado Eduardo Cunha. No participó y no autorizó cualquier movimiento con el objetivo de evitar una delación o colaboración con la Justicia por parte del exdiputado", afirmó la Presidencia de Brasil en un comunicado."El encuentro con el empresario Joesley Batista ocurrió a comienzos de marzo, en el Palacio de Jaburu, pero no hubo en el diálogo nada que comprometiese la conducta del presidente de la República", añadió la nota.Temer señaló que "defiende la amplia y profunda investigación para apurar todas las denuncias publicadas por la prensa" que responsabilice a los "eventuales implicados en cualquier ilícito que sea comprobado".La noticia publicada la noche del miércoles por el diario 'O Globo' es una filtración de un supuesto acuerdo de colaboración con la Justicia por parte de Joesley Batista y su hermano Wesley, dueños de JBS, una de las mayores exportadores de carne a nivel mundial.En la reunión a la que hace referencia Temer, Batista afirma, citado en 'O Globo', que el propio mandatario señaló a un diputado de su partido para que resolviera un asunto de holding J&F Investimentos, que controla JBS.