ThalesLab busca potenciar el intraemprendedurismo local

4 meses dura el programa de formación en grupos, que se enfoca en ayudar a los emprendimientos que se encuentren en edades tempranas.

"No debería ponerse el foco en desarrollar bien el pitch, sino en hacer un buen emprendimiento". Sylvia Chebi, cofundadora de ThalesLab





Al empresario fundador de GeneXus Nicolás Jodal , se le acercaban muchos emprendedores con ideas e interés en desarrollar una iniciativa, buscando que el ingeniero los ayudara en ese camino. Es por eso que en 2014 Jodal tuvo la idea de crear una organización que impulsara a emprendedores tecnológicos e innovadores.Le comentó su idea a la empresaria Sylvia Chebi , con quien compartía el emprendimiento Greentizen, una plataforma que promueve las acciones que benefician el medio ambiente a través de redes sociales.Así fue que surgió ThalesLab , una company building que comenzó a ayudar a emprendedores "uno a uno", en lo relacionado a las estrategias de negocio, las redes de contacto y los aspectos tecnológicos del proyecto. Chebi, quien se desempeña como directora ejecutiva, comentó que la mayoría de los emprendedores que se acercan, no son estudiantes que salen de la facultad con una idea, sino " gente que está expuesta a un problema, que trabaja en una industria o estudió mucho un tema y encuentra un nicho para resolver".En estos tres años, 20 empresas han sido creadas en ThalesLab –como por ejemplo Fútbol UY Precios UY –, en dos modalidades: como startups o como spin-offs tecnológicas creadas en compañías ya establecidas. "Hoy la mayoría son startups, pero tuvimos algunos spin-offs. Hemos ayudado a empresas a que innoven de forma no tradicional. Si ponen a la innovación adentro de la estructura, generalmente ésta termina matando a la innovación", resumió Chebi.Es por esto, que para seguir potenciando la creación de spin-offs, ThalesLab firmó un acuerdo con el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para hacer crecer el área de emprendimientos corporativos.En un momento en que las tecnologías disruptivas alcanzan a varios sectores productivos, la importancia de innovar en los procesos y en la forma de llegar a los clientes se está convirtiendo en una preocupación de las empresas uruguayas. Es por eso que el intraemprendedurismo, según la directora ejecutiva de ThalesLab, debe tomarse en cuenta."Cuando un empleado tiene la idea de hacer una startup, normalmente la trabaja en su tiempo libre. Si le empieza a ir bien, tiene que decidir entre quedarse en la empresa y abandonar su idea, o dedicarse a su startup y abandonar la empresa y en ambos casos, creemos que los dos pierden", instó la emprendedora.De esa forma, se busca que la empresa "madre" se involucre en la startup como socia, ayudando con el capital social y aportando recursos para desarrollar su idea de forma más rápida. "Consideramos que esa es la forma que tienen las empresas de innovar y además le da a la gente que trabaja en las empresas una perspectiva distinta de carrera", explicó.Desde el año pasado, ThalesLab cambió la forma de operar y los emprendimientos forman parte de un programa de formación de cuatro meses, con reuniones de una vez por semana. "Nuestro objetivo", explicó Chebi, es "que los emprendedores desarrollen un producto, prototipo o primera versión, y tengan una empresa en vías de estar constituida. Queremos acelerar el proceso y que la idea no quede flotando por mucho tiempo".El foco del programa de formación de ThalesLab está en la ejecución de un buen producto, para salir al mercado y lograr ocupar ese nicho que no estaba cubierto. "No hacemos tanto énfasis en que hagan un buen pitch, ni los formamos en que se presenten a concursos y competencias. Ese no es el foco para nosotros; el foco es que tengan un buen producto", subrayó.El aporte financiero directo no está entre los servicios que ofrece ThalesLab, pero sí les propone a los emprendedores convenios con plataformas que les proporcionan insumos para sus empresas, y los ayudan a obtener inversiones, tanto de la Agencia Nacional de Inverstigación e Inversión como de inversores privados.Chebi se considera una "militante de temas de género", y es por eso que trabaja para que más mujeres se integren a la industria de las TIC, y eso no escapa a los proyectos de ThalesLab."La diversidad aporta. Cuanto más diversos sean los equipos, más valor tendrá la empresa. Eso tanto a nivel de género como en la formación de los integrantes e intereses", resumió