Toro uruguayo viajó a Argentina para ofrecer su genética en toda la región

Un toro Aberdeen Angus uruguayo fue exportado a Argentina , donde se le extraerá semen que será comercializado a toda la región. Se trata del reproductor Conce Made Right 563 Bienhecho, criado por Sociedad Ganadera San Salvador y expuesto con Esperanza Bruy Bruy –firma que adquirió el 50% de su madre, Conce Credito 313, la principal donante de San Salvador–.Bienhecho fue Campeón Ternero Mayor en la Expo Prado 2015, Gran Campeón de la Expo Durazno en 2016 y Primer Premio de la categoría Dos Años Mayor en la Expo Prado 2016."No hay antecedentes de una firma argentina comprando un toro Angus para su negocio de venta de semen. La empresa Reproductores se caracteriza por buscar animales completos, de excelente fenotipo, y que además estén apoyados en un buen paquete de datos de EDP, y todo esto lo logra Bienhecho. Además fue uno de los toros con los datos de área de ojo de bife más interesantes, de las mayores de la última edición de la Expo Prado", dijo a El Observador Agropecuario el criador Rodrigo Fernández, director de Sociedad Ganadera San Salvador.A través de este acuerdo, Reproductores compra los derechos de comercialización del semen, pagándole una comisión de esas ventas a los propietarios del animal, asegurándoles además una venta mínima de 21.500 dosis en dos años. Los derechos comerciales abarcan a toda la región, incluso a Uruguay."Considerando el volumen de semen que se vende en Argentina, 21.500 dosis es una cifra alcanzable. Para Uruguay es un volumen enorme; acá prácticamente no hay toros que vendan ese volumen, pero en el mercado argentino sí es alcanzable y si además se agrega a la región esto es aún más factible", expresó Fernández.El criador dijo que la apuesta inicial es al mercado argentino, que está con una ganadería pujante, que su situación se revirtió rápidamente con el cambio de gobierno, donde el precio del semen actualmente es más alto que el de Uruguay, así como el precio de un toro de punta. Además, en el país vecino se insemina casi ocho veces más que en Uruguay.Previo a Bienhecho ser exportado, se le congeló semen y se evaluó su calidad. Esa fue una cláusula inicial del negocio, y se comprobó que el semen se congela con facilidad.En Uruguay, el toro tiene un stock de semen en la cabaña y en Selecta. El animal cruzó la frontera en la primera semana de enero y está cumpliendo el período de cuarentena en el centro CRB. Luego irá a cabaña La Rubeta para su preparación, ya que será expuesto en la Exposición Rural de Palermo, en el mes de julio.Fernández dijo que el objetivo es exhibirlo e incentivar la venta de su semen. Será la única exposición donde participará, porque luego volverá al CRB, donde se le extraerá semen para congelarlo."Es un orgullo no solo para la cabaña, que ha realizado negocios similares con Hereford en varias oportunidades, sino también para la raza Angus en Uruguay. Estamos aportando un granito de arena para iniciar negocios en el mercado de toros de Argentina, que es de alto nivel", sostuvo.El criador indicó que existe la posibilidad de hacer otro negocio similar este año, con otro toro Angus. "Ojalá esto sea el inicio de una fluida corriente comercial de toros Angus uruguayos a Argentina. El Angus en Uruguay tiene identidad propia y hay varios toros que complementan muy bien ese mercado", dijo.En 1998, la familia Fernández participó de la Expo Palermo con un toro de Frigorífico Modelo, que fue Gran Campeón de la Expo Prado de 1997 y luego vendido en parte a las familias Romay y Martinicorena. Las tres firmas uruguayas expusieron ese animal en conjunto y lograron el premio de Tercer Mejor Macho de esa muestra.