Toros de San Alberto promediaron US$ 2.400

Sociedad Ganadera San Alberto vendió la totalidad de sus toros Holando en su remate anual realizado este viernes en el marco de la Expo Melilla, obteniendo un precio promedio de US$ 2.400, con un máximo de US$ 3.600 y el mínimo fue US$ 1.800.

El remate se concretó con la conducción del escritorio Urchitano Negocios Rurales y con la administración de banco Santander. La actividad convocó a un importante marco de público, incluyendo productores lecheros de las diferentes cuencas del país.

Fuente: