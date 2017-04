"Toto" Da Silveira: "Tengo idea de hablar con Bardanca"

El periodista Jorge "Toto" Da Silveira dijo que quiere hablar con su colega Mario Bardanca, con quien iba a compartir una mesa de debates sobre fútbol en Telenoche pero que renunció al canal luego por la incorporación del veterano comentarista al noticiero de Monte Carlo TV.





"Tengo idea de hablar con él porque me parece que no hay ninguna razón por la cual no tenga que hablar con él. Creo, por lo que me han dicho, que él en ningún momento ha objetado mi proceder", dijo Da Silveira el viernes en el programa Buen Día Uruguay.





El experimentado periodista, de 73 años, explicó las condiciones de su retorno al canal, en el que había trabajado en la década de 1990, y la sorpresa que le produjo el alejamiento de Bardanca.





Según Da Silveira, la situación comenzó cuando se acercó a las autoridades del Monte Carlo TV con una propuesta. "Un ciclo de programas con gente del canal, no para venir a Telenoche", dijo. El formato versaría sobre la Copa del Mundo y además del repaso estadístico e histórico, se apoyaría en los 13 torneos cubiertos por el periodista para hablar sobre "las vivencias y las anécdotas" que conoce por haber estado allí.





El paso siguiente fue una reunión con el gerente general del canal y con el director de Telenoche, Gonzalo Terra, a quienes les transmitió esa idea y otra que tenía en carpeta. Fue finalmente Terra, añadió Da Silveira, quien lo invitó a participar en el programa para integrar la mesa los lunes y los viernes junto con Bardanca y Eduardo Rivas. "Siempre tuve una buena relación con Mario, siempre lo quise tener a mi lado", indicó el periodista.





El lunes 3 de abril, antes de arrancar esta nueva etapa, Da Silveira se enteró de la salida de su colega. "Me quedé helado. Vine acá a trabajar con Bardanca y me encontré con que había renunciado, cosa que me duele enormemente. Me hubiera encantado trabajar con él", aseguró, y añadió que, a su entender, están "en la misma vereda" desde el punto de vista filosófico.





Según el periodista deportivo Ricardo Gabito Acevedo, Bardanca se había alejado de Telenoche por diferencias con Da Silveira, informó el sitio Pantallazo





Tenfield y su sanción

El Observador TV que el por entonces jugador de Peñarol Jonathan Rodríguez era "un muchacho que bebe". En la entrevista, Da Silveira habló también sobre el impacto de la sanción recibida por parte de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, quienes le impidieron entrevistar a los deportistas luego de que el periodista afirmara enque el por entonces jugador de Peñarol Jonathan Rodríguez era "un muchacho que bebe".





Da Silveira consideró que la sanción, además del peso que tuvo la opinión del entonces secretario de la Mutual, Fabián Pumar, tuvo a Tenfield detrás. "No era Pumar solamente. Pumar se creía el dueño de la Mutual (…) pero atrás estaba pasándome la factura la gente de Tenfield y fundamentalmente (su directivo Nelson) Gutiérrez. A los tres días de tomada la medida por la Mutual lo llamaron a (Rodolfo) Larrea y le dijeron: 'Abrite que lo vamos a matar'", recordó. Larrea es un periodista que trabajó junto con Da Silveira en radio.

El periodista dijo que esa sanción le acarreó la pérdida de dos trabajos, un cambio en la situación económica y un miedo a nivel familiar. De hecho, explicó que su familia le pidió que se mudara "a un apartamento con garaje" para que no tuviera que caminar los 80 metros que separaban su casa del lugar donde dejaba el vehículo.

