Tregua patronal llega a su fin y resurge el riesgo de caer en lista negra de OIT

Primero en 2015 y luego en 2016 las cámaras empresariales aceptaron suspender la queja que presentaron en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para en ese tiempo negociar con el PIT-CNT y el gobierno modificaciones a la ley de Negociación Colectiva. Pero cuando falta poco más de una semana para que se terminen los plazos y pese al optimismo que trasmite el Poder Ejecutivo, las partes siguen muy lejos.

Las cámaras de Comercio e Industria presentaron hace 20 días ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un documento que ayer el ministro Ernesto Murro calificó como "la primera propuesta seria del sector empresarial". En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereda, prefirió no entrar en detalles sobre el contenido del documento que será puesto hoy a consideración de las partes, pero adelantó que básicamente "va en dirección de corregir situaciones como las ocupaciones y los piquetes".

La propuesta de las gremiales empresariales está a estudio de los abogados del PIT-CNT y próximamente será puesta a consideración del secretariado ejecutivo de la central. Su presidente, Fernando Pereira, se excusó de entrar en detalles sobre la iniciativa, pero adelantó que tiene diferencias. "Lo leí y en principio hay cosas inllevables. Con posiciones tan duras es muy difícil construir acuerdos", dijo a El Observador.

Entre otras cosas, el punto que encabeza las reivindicaciones de las cámaras empresariales se basa en la negativa del gobierno a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones. Si bien el articulado sobre el tema fue eliminado de la ley de Negociación Colectiva cuando el presidente Tabaré Vázquez envió la iniciativa al Parlamento en 2008, la queja que los empresarios realizaron en 2009 se hizo en base al decreto 165/06 que reglamenta las ocupaciones y que se entiende debe derogarse.

En 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió al gobierno que velara por el respeto a los derechos de empresarios y no huelguistas, pero a juicio de las gremiales ello no ha sucedido. Por eso en 2012 volvieron al organismo con sede en Ginebra y ampliaron la denuncia. Desde el sector empleador se sostiene que la ocupación no está incluida dentro del derecho de huelga. Si bien la Constitución reconoce este derecho, no admite la ocupación de una empresa como medida de acción gremial. Perera sostuvo que la propuesta realizada es "objetiva" y "cuida a las dos partes". El ministerio nos va a tener que contestar porque quedan ocho días para que se termine la prórroga que nosotros dimos, sino el año que viene la queja está de nuevo. Por el lado del ministerio tengo buenas expectativas. Por el lado de los sindicatos, no lo sé, porque no han demostrado querer arreglar nada", afirmó.

En 2013 la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en la llamada "lista negra", que integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales. Pero en esa instancia el gobierno logró frenar esa decisión bajo el argumento que Uruguay tiene "un alto nivel de diálogo social". El MTSS apuesta a alcanzar un acuerdo entre las dos partes que atienda lo planteado en la queja. Si no hay entendimiento la cartera elevará a consideración del Poder Ejecutivo una modificación normativa. "Confiamos en que pueda encontrarse (un acuerdo), dada la seriedad de la propuesta empresarial que hemos recibido recientemente", afirmó Murro.

Si las cámaras empresariales resolvieran reactivar la queja ante la OIT eso implicaría que la asamblea anual del organismo volvería a considerar el caso uruguayo con el riesgo de ser incluido en "lista negra". Eso en función de la evaluación que se realiza respecto a la calidad de las respuestas proporcionadas por los gobiernos.

