Tres ministros deberán "rendir cuentas" frente a la oposición

Con los cuatro votos de la oposición se aprobó en la Comisión Permanente del Poder Legislativo las interpelaciones a los ministros Jorge Menéndez, de Defensa, Ernesto Murro, de Trabajo y Jorge Basso, de Salud Pública.





Apenas comenzada la sesión, el senador frenteamplista Leonardo de León solicitó un cuarto intermedio para reunirse con el resto de los integrantes de la comisión. En esa reunión quedó establecido que los seis legisladores oficialistas no acompañarían mociones que pidieran la concurrencia de los ministros a Comisión General y por ese motivo fue que los tres jerarcas serán interpelados en las próximas semanas.

A su vez, los legisladores del Frente Amplio convocaron a sala al ministro de Ganaderìa, Tabaré Aguerre y a la titular de Turismo, Liliam Kechichian, esta vez sí para la Comisión General.





La interpelación de Menéndez a cargo del senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry será para que explique el proceso de compra, la legalidad, los antecedentes directos y conveniencia de la decisión del Poder Ejecutivo de adquirir un avión presidencial.





En el caso de Basso, el diputado del Partido Nacional Martín Lema solicitó que cuando concurra a sala se refiera a presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) y la posibilidad de instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializado (IMAE) cardiológico en el norte del país.





Por último, la interpelación a Murro —a cargo del diputado blanco Rodrigo Goñi—será para que exponga los fundamentos y los procedimientos que se emplearon para conceder el préstamos de US$ 15 millones por parte del Fondes a Alas Uruguay





La intención de los legisladores blancos era que los dos ministros comparecieron a Comisión General (donde no hay mociones de respaldo ni de censura a los jerarcas) y por eso causó molestia la posición adoptada por el oficialismo de no otorgar los votos para ello. Al respecto, Goñi señaló que "sorpresivamente el Frente Amplio vuelve a demostrar que no quiere explicar ni clarificar, negando los votos para un pedido de Comisión General que es una instancia donde los ministros pueden explicar mejor".





Añadió que esa negativa quizás tuvo la "pretensión" de que no se avanzara con la interpelación al ministro de Trabajo. Pero "lo ocurrido con Alas Uruguay, con un manejo ilegítimo es un hecho que merece explicación", dijo Goñi.





Estaba previsto además que el legislador también convocara al ministro de Transporte, Víctor Rossi, algo que finalmente no se concretó ya que el jerarca formará parte de la delegación oficial que viaja próximamente a Alemania, Finlandia y Rusia. "Lo que buscamos fue facilitar y ante el viaje de Rossi decidimos llamar a Murro dado que es el responsable político" de la situación, explicó.





A su vez, Lema coincidió con Goñi. "Lamentablemente el Frente Amplio no dio los votos para que la comparecencia de Basso sea en régimen de comisión general y entonces habrá interpelación", dijo. Uno de los temas que planteará Lema en la comparecencia del jerarca será sobre la administración de recursos que efectúa ASSE. "Deben dejar de administrar ASSE como si fuera un comité de base", afirmó el diputado, refiriéndose a directores de hospitales que a su vez son empresarios de la salud que le venden servicios al Estado. Lema denunció el año pasado a tres jerarcas que figuran como socios titulares de una de esas empresas.





"Son contrataciones que no corresponden. Le vamos a preguntar al ministro si estas decisiones son más por compañerismo que por conveniencia", agregó el legislador.





A su turno, el senador De León defendió la postura del Frente Ampiio y expresó que no se debe "abusar" con los llamados a ministros, en este caso a la Comisión General, para discutir sobre temas que ya fueron tratados en otros ámbitos parlamentarios.

Las tres interpelaciones se suman a la que el diputado de Vamos Uruguay Germán Cardoso le realizará al ministro de Interior, Eduardo Bonomi, el 15 de febrero.

Fuente: