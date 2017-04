Trump: "Algo debería suceder" en respuesta al ataque químico en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que "algo debe suceder" tras el ataque químico ocurrido esta semana en Siria, que los principales líderes de occidente atribuyen al gobierno de Bashar al Asad.



"Creo que lo que pasó en Siria es una desgracia para la humanidad y que él (al Asad) está ahí, y supongo que está dirigiendo las cosas, así que pienso que algo debería suceder", afirmó a los periodistas el presidente, a bordo del Air Force One.



Sin embargo, interpelado por sus planes en Siria, Trump respondió: "No quiero decir lo que voy a hacer". "Lo que al Asad hizo es terrible. Lo que pasó en Siria es un crimen verdaderamente atroz y no debería haber ocurrido y no debería permitirse que suceda", agregó.



Las palabras de Trump llegan el mismo día en que se supo que el presidente comunicó a algunos miembros del Congreso que está evaluando una acción militar en Siria en respuesta al ataque químico perpetrado esta semana, según CNN.



Este miércoles, Trump ya sugirió que podría adoptar una postura más firme hacia el régimen del líder sirio, Bashar al Asad, luego del "inaceptable" ataque químico.



Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, prometió este jueves una "respuesta apropiada" al ataque en Siria.

Prevemos "una respuesta apropiada a las violaciones de todas las resoluciones previas de la ONU, de las normas internacionales", dijo Tillerson en una declaración desde el aeropuerto de Palm Beach, Florida, donde recibió al presidente chino Xi Jinping, quien sostendrá un encuentro con su par estadounidense Donald Trump.

Fuente: Agencias