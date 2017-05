Trump en The President Show

Dave Itzkoff - New York Times News Service





The President Show, un nuevo programa semanal de Comedy Central en Aunque es nuevo en la conducción de programas de la noche, Anthony Atamanuik ya empezó a amueblar su oficina con comodidades para llevar una vida placentera: una Xbox, una máquina Nespresso, botellas de bourbon. Sin embargo, su elemento favorito quizá sea el atril de madera desde donde hace monólogos como el presidente Donald Trump , el personaje que actúa en, un nuevo programa semanal de Comedy Central en Estados Unidos





"Cuando me paro ahí es cuando más cómodo me siento", dijo Atamanuik. "Reescribo con su voz", señaló.





The President Show The New York Times







Atamanuik, un comediante gregario de 42 años especializado en la improvisación, revisaba un guion una mañana reciente en este escenario, en las oficinas en Manhattan de The President Show, junto con algunos de los integrantes de su personal.





El tema de este programa piloto no transmitido era las madres, particularmente la relación de Trump con su madre, Mary (que durante todo el programa aparecía como irascible voz incorpórea que solo él podía escuchar). Para el segmento de cierre del programa, Atamanuik se imaginó un homenaje a Psicosis, donde su personaje de Trump se quedaría sentado en silencio, ataviado con la peluca y chal de su madre, mientras que su voz desaprobadora lo reprendía en su mente.





Jason Ross, uno de sus productores ejecutivos, no estaba seguro de que la escena fuera a provocar mucha risa. "No hay bromas fuertes", dijo Ross, un egresado de The Daily Show. "Todo el tiempo va a estar callado", indicó.





The President Show The New York Times







Quizá embebido en el espíritu del hombre que imita para ganarse la vida, Atamanuik se resistió. "Tal vez me equivoque por completo", dijo, "pero acabo de defenderlo apasionadamente. Decime por qué estoy equivocado".





The President Show, que sigue después del Daily Show de Trevor Noah los jueves, es una oferta inusual incluso para Comedy Central, la casa ancestral de Jon Stewart y Stephen Colbert.





La premisa es que Trump es el conductor de su propio programa de la noche, donde pronuncia su monólogo de apertura como si fuera una conferencia de prensa y entrevista invitados de la Oficina Oval mientras hace bromas con su compinche, el vicepresidente Mike Pence (actuado por Peter Grosz, de Veep).





Saturday Night Live; The Tonight Show), The President Show probará si la audiencia quiere pasar toda una media hora viendo una deconstrucción satírica del comandante en jefe. Aunque muchos otros programas de la noche tienen sus propios imitadores recurrentes de Trump (Alec Baldwin en Jimmy Fallon en),probará si la audiencia quiere pasar toda una media hora viendo una deconstrucción satírica del comandante en jefe.





Una gran oportunidad

Esta es una oportunidad trascendental para Atamanuik, que apareció en 30 Rock y Broad City pero que nunca había protagonizado ni había estado en el corazón creativo de su propia serie de TV.





The President Show The New York Times







"Independientemente de lo que resulte, y no se tiene control sobre esto, estoy feliz de que me haya pasado ahora", dijo Atamanuik, quien creció en Chelsea, Massachusetts, y que tiene un lado Trump personal que no es difícil aprovechar. Camina los pasillos de sus oficinas tarareando Hail to the Chief. Puede presumir un poco de conocer personas; puede ser ligeramente arbitrario, un poco discursivo, y Atamanuik no niega nada de esto.





Kent Alterman, presidente de Comedy Central, dijo sentir que la representación de Trump que hace Atamanuik "trasciende la imitación" y que la premisa de su programa le permitirá ir más allá de la crítica rápida al presidente.





"No solo le interesa hablarle a los que piensan como él", dijo Alterman. "Pienso que está verdaderamente interesado en sacar al mundo al personaje y a mezclarse con todo tipo de gente", consideró.





Cuestionado sobre si cualquier imitación de Trump, por multifacética que sea, bastaba para ser la base de toda una serie, Alterman dijo: "Eso es algo que solo podemos saber sobre la marcha".





"Si se vuelve pesado", señaló, "obviamente no va a poder sostenerse mucho tiempo. Pero hay cierto interés actual y sentido de urgencia que se siente irresistible en este momento", consideró.





The President Show The New York Times





Luego del proceso de maquillaje de toda una hora que se requiere para transformarlo en el personaje de Trump, Atamanuik ensayó varios segmentos de The President Show en un estudio iluminado por candelabros deliberadamente cursis. También pudo hacer su monólogo de cierre más o menos como se lo había imaginado, en blanco y negro, con peluca y chal, con una sonrisa como de Norman Bates, mientras la voz de su mamá decía "no le haría daño ni a una mosca".





Cuando esa escena obtuvo las risas que Atamanuik esperaba, orgullosamente se bajó del escenario con fingida imperiosidad.





"No es una discusión", declaró bromeando. "Es lo que quiero hacer", agregó.





En fase de cambios Comedy Central está en un modo experimental con su programación de la noche. El canal está probando con nuevos programas y formatos, incluyendo una próxima serie conducida por el comediante austríaco Jim Jefferies, y una rama de Daily Show con Jordan Klepper programada para el otoño boreal. Sin embargo, no dudó en cancelar programas que siente que no están funcionando, como Nightly Show, que terminó en agosto.





Una peluca como el comienzo de una carrera en la imitación presidencial

The President Show The New York Times

Anthony Atamanuik se compraró con el personaje de Dustin Hoffman en Tootsie. "Era un actor desempleado que no podía encontrar trabajo como yo mismo", dijo. "Así que me puse una peluca y ahora estoy en TV", precisó.

Atamanuik empezó a hacer de Donald Trump en programas de improvisación en agosto de 2015, poco después de que Trump se autodeclaró candidato para la nominación presidencial republicana de 2016. "Simplemente pensé que iba a ser divertido", explicó. "¿Quién es la persona menos probable?", recordó.

Pero conforme creció la prominencia política de Trump, a Atamanuik le ofrecieron más y más lugares para imitarlo: Trump Dump, un programa llevado por una sola persona; Trump vs. Bernie, una serie satírica de falsos debates con el comediante James Adomian como el senador Bernie Sanders; y @midnight, un programa de juegos de Comedy Central.









Fuente: