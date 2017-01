Turquía bajará de 60% a 10% el arancel para ganado en pie

La cifra: 283.817 vacunos

Fuente:

En estas horas Turquía podría anunciar una importante baja en el porcentaje de aranceles a la importación de ganado en pie. Los importadores privados pasarían de pagar de 60% a 10%, mientras se proyecta la compra de unas 500 mil cabezas para 2017.Anualmente Turquía importa aproximadamente ese volumen de animales para terminación y posterior faena, considerando más de 20 países proveedores, entre ellos Uruguay. En 2016 desde Uruguay se exportaron hacia ese destino más de 250 mil reses, cifra que demuestra el fuerte interés de ese país por los ganados uruguayos.Cabe recordar que en el último año el gobierno turco decidió intervenir el mercado del ganado en pie, subiendo el arancel de 10% a 60% al sector privado y realizó licitaciones y compras oficiales sin aranceles. Su objetivo era bajar el precio de la carne en el mercado interno pero eso no se logró. Por eso ahora se decide revertir esa medida, y que la actividad vuelva a funcionar como antes.El presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie (UEGP), Alejandro Dutra, recordó que los negocios que se realizaron el año pasado fueron con el gobierno turco, por lo tanto libre de aranceles; y no estimó grandes cambios en los precios, porque si bien habrá mayor competencia entre importadores privados, estos deberán pagar un arancel, mientras que en los negocios del año pasado ese impuesto no estaba incluido.Durante 2016 el gobierno turco importaba los animales, se los daba a productores privados para que los terminen de engordar, y luego se faenaban en frigoríficos estatales. Ahora habrá productores que podrán importar directamente el ganado, pagando ese arancel de 10%, para poder faenarlos luego donde quieran.Turquía demanda fundamentalmente terneros sin castrar –Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde se faenan animales castrados–, de razas carniceras y sus cruzas.Dutra dijo ayer al programa Tiempo de Cambio, de radio Rural, que también ve posibilidades de negocios para las terneras, categoría por la que ya se concretaron acuerdos comerciales a fines de 2016."Aún están por verse los resultados, pero la lógica es que si los machos anduvieron bien las hembras se desempeñarán de igual manera. Por eso entendemos que habrá un nicho interesante de mercado. Esperamos que se empiecen a firmar los contratos y creemos que las hembras también serán protagonistas en los embarques", expresó.De todos modos aclaró que la demanda fue bastante exigente en la definición racial de las hembras, descartando los animales cruza. También en la edad, ya que el protocolo indica que el mercado es solo para animales de hasta 12 meses.En estas primeras semanas del año los exportadores no están operando, pero a la vez la oferta es escasa. Se espera que la actividad de compras se retome en el mes de febrero.Se exportaron en pie desde Uruguay en 2016. La cifra es récord, ya que nunca antes se había comercializado ese volumen. El principal destino es Turquía.