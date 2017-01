Un audio que complica a Cristina: "Buscá las causas que le armamos" a Stiuso

Se difundió un audio en el que la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, que buscara las causas que le habían ''armado'' al exespía Antonio Jaime Stiuso, informó La Nación.



La conversación telefónica, difundida por el programa Majul 910 de la Radio La Red, data del día en que La Nación publicó una entrevista donde Stiuso afirmó que la exmandataria era ''una mujer loca'' y que los Krichner ''tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos''

En el audio Kirchner dijo que le había ''armado causas'' al exespía pero enseguida se rectificó.



"Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso'' dijo la presidenta.

Enojada por los dichos, además, afirmó que Stiuso era un ''caradura'' y que había que "matarlo".

La expresidenta dijo que deberían hacer declarar a exjefes de Inteligencia sobre los dichos de Stiuso, a lo que Parrilli sugirió: "¿Te parece a vos? No sé si es conveniente que los pongamos a estos".

Ante su comentario, Fernández de Kirchner respondió: "¿Con respecto a esto? Cómo que no ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?"

El audio forma parte de una denuncia que el fiscal federal Guillermo Marijuan realizó contra la exmandataria por abuso de autoridad. El caso busca aclarar, a su vez, si las denuncias que promovió Kirchner contra Stiuso eran falsas.

El vínculo entre Cristina Kirchner y Antonio Stiuso

El espía mantuvo durante años una buena relación con el matrimonio Kirchner. De hecho, se presume que el expresidente le presentó al fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de 1994 hasta que fue encontrado muerto hace dos años, aunque Stiuso lo niega.

Luego de una serie de escándalos relacionados con Cristina Kirchner en 2014, el ex agente fue acusado por filtrar información y perdió su pase a retiro.



Lea la conversación completa

Oscar Parrilli: - Hola

Cristina Kirchner: - Hola, Oscar.

OP: - ¿Quién habla?

CK: - ¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!

OP: - Ah (risas), porque me había llamado un periodista recién.

CK: - ¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?

OP: - Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando La Nación el reportaje que hizo.

CK: - Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. Pero es un caradura.

OP: - Sí, no lo leí todo, escuché algunas cosas. Pero me dicen que está como apichonado, que no te conoce a vos ni lo conoció a Néstor.

CK: - ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro. No sé

OP: - Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.

CK: - ¡Pero entrá por Internet, Oscar!

OP: - Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso. Lo busco ahora, lo voy a ver.

CK: - ¿Dónde estás Oscar ahora?

OP: - En Neuquén estoy.

CK: - Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente?

OP: - En la casa de mi hijo.

CK: - Bueno, que sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar.

OP: - Sí, lo leo todo y yapensaba en salir porque me llamaron a ver qué hacer.

CK: - Yo quiero leerlo, ya pedí que me lo manden urgente, no puedo entrar en LA NACION. Te lo leés y esperás a que hable con vos para ver.

OP: - Listo, listo, hablamos y después lo vemos.

CK: - Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos.

OP: - Que le denunciamos.Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.

CK: - Describilas todas, y ponete qué juez tiene cada causa.

OP: - Bueno. Sí.

CK: - La verdad es que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.

OP: - Si, si, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.

CK: - ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso?



OP: Sí, lo voy a buscar sí.



CK:No, no, no. Primero que es mentira.

OP: - Es mentira. Sí, los manejaba él los servicios.

CK: - ¡Por favor! y Porque no le preguntan a quiénes escriben los titulares de. ¿Sabés qué? Hay que ponerlo frente a Paco [Larcher] y frente [Héctor] Icazuriaga. Eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Icazuriaga y Larcher.

OP: - ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos a estos.

CK: - ¿Con respecto a ésto? ¿Cómo que no? ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?

OP: -No, a nadie, si armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.

CK: - Estás lento de reacciones, me parece Oscar. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.

OP: - Bueno, ahora lo leo, lo miro bien y hablamos. Chau.





