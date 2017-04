Un golpe de "knock out" que dejó a los colorados en la lona

Según Coutinho, cuando se recibe un golpe de ese tipo, es bueno esperar un poco para volver a levantarse. Y esa es la idea que manejan en Vamos Uruguay: rearmar sus filas luego de haberse quedado sin su referente. No obstante, en el boxeo, el Knock out marca el final de la pelea.

"Estamos en el instante después de haber recibido un golpe de knock out", dijo El Observador el senador Germán Coutinho, para graficar el impacto en Vamos Uruguay y en el Partido Colorado que significó la decisión de Pedro Bordaberry de no ser candidato en las elecciones de 2019 y alejarse de la política.

Se despidió por carta

Luego de dos décadas en la política, el senador Pedro Bordaberry envió un correo electrónico a los legisladores de su bancada para oficializar que no será candidato ni a presidente ni al senado.

En ese texto, al que accedió El Observador, expresó que la decisión que tomó "es irreversible".





Recordó cuando fue ministro en el gobierno de Jorge Batlle, su participación en las elecciones de 2005 para ser intendente de Montevideo y sus dos candidaturas presidenciales en 2009 y 2014. También contó parte de lo que intentó hacer desde el Senado.





En la nota agradeció el trabajo de los dirigentes que lo acompañaron.





Al despedirse, Bordaberry anunció que seguirá ayudando al partido y a sus candidatos como ciudadano.





"Sigo creyendo en los principios de Libertad, República y atención prioritaria a quiénes menos tienen, que el mismo postula en su Carta Orgánica. Cuando termine este período legislativo ten la seguridad que podré mirar atrás con alegría así como corroborar que he defendido esos principios y que no me he apartado ni un ápice de la Constitución y de la Ley", escribió Bordaberry.