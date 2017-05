Un viaje televisivo al Renacimiento italiano

Medici: masters of Florence se estrenó en Fox Premium

El Renacimiento italiano estuvo definido tanto por los grandes artistas que produjo como por los poderosos clanes que los financiaban y que decretaban la política de las ciudades-estado que componían la península. Una de esas familias, quizás la más célebre, fue la de los Medici, de la que surgieron gobernantes, papas y monarcas.





La era dorada de la familia es recreada por la serie Medici: masters of Florence, estrenada el año pasado por la cadena italiana RAI, y que ahora llega a Uruguay a través de Fox.





La serie retrata el avance de la familia desde su rol como comerciantes hasta líderes de la ciudad de Florencia, centrándose en varias generaciones del clan. Dustin Hoffman es el rostro más conocido del elenco, en el rol de Giovanni de Medici, mientras que su hijo Cosimo es interpretado por Richard Madden, quien fue Robb Stark en Game of Thrones.





El rol de Piero, hijo de Cosimo está en manos del italiano Alessandro Sperduti, quien habló en una conferencia telefónica sobre su trabajo en la serie.





El actor de 30 años se enteró de la obtención del papel durante sus vacaciones, y el primer paso como parte de la producción fue trabajar en el lenguaje, ya que además de ser su primer proyecto en inglés, "la forma de hablar es diferente, como un inglés antiguo", explicó.





Durante el proceso de conformación del personaje, los guiones fueron acompañados por la lectura de libros sobre la familia y su época de influencia.





Sperduti define a Piero de Medici como "un buen muchacho". "Lo que intenté hacer con el personaje fue combinar dos cosas: por una parte su necesidad de demostrar que puede ser parte de la vida política, que tiene la voluntad y la fuerza. Pero su padre cree que es un hombre de letras, de la cultura, y la gente cree que es débil".





Por otra parte, resaltó cómo su relación con su esposa Lucrezia lo define por la genuina historia de amor que se desarrolla entre ambos, a pesar de tratarse de un matrimonio arreglado.





Para el intérprete, la serie también fue una oportunidad para cambiar su perspectiva de los hechos históricos que conocía, principalmente por lo estudiado en la escuela.





"Siempre es enriquecedor porque no solo conocés los hechos, no solo estás leyendo, estás realmente ahí. Podés usar esa ropa, así que sabés cómo se movían, cómo hablaban y cómo comían. Eso fue interesante porque no usaban tenedores", comentó.





Sobre compartir trabajo con Hoffman, Sperduti confesó que la noche anterior al primer ensayo compartido con él no pudo dormir, pero que el veterano actor se mostró luego como una presencia positiva. "La pasión que le pone a todo lo que hace es muy inspiradora. Siempre lo fue para mí y siempre lo será. Fue una gran chance para mí para aprender, para observar y para robarle cosas", dijo Sperduti.





Medici: masters of Florence ya tiene una segunda temporada confirmada, mientras que los ocho capítulos de la primera ya pueden verse en el acceso premium la aplicación de Fox. Además, la serie se emite cada viernes a las 23 horas en el canal Fox Premium Series.

