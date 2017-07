Una cosecha que entusiasmó a las farmacias y agradó al consumidor

"El primer porro legal que el Estado hizo cosechar tiene un buquet maravilloso", dijo el periodista Guillermo Garat de La Diaria.

Sí, pega

marihuana D. Battiste

Más registros

"Una farmacia está para curar y no para enfermar", dijo a la prensa en junio del año pasado el presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Jorge Suárez. Ese había sido su argumento sobre por qué había muchos farmacéuticos que se negaban a vender marihuana. En aquel momento se estimaba que serían 50 las farmacias que comercializarían la droga, cuando en realidad terminaron siendo 16 en todo el país.Sin embargo, más de un año después y ya con el diario del lunes, fuentes de Presidencia de la República dijeron a El Observador que más locales quieren anotarse para vender cannabis ¿Por qué hay farmacéuticos que ahora sí quieren registrarse para comerciar aquello a lo que antes se negaban? Resulta que el experimento del Estado uruguayo demostró –al menos en el primer día– ser un éxito. Búsqueda informó este jueves que hubo farmacias que ganaron más de $ 20 mil solo el miércoles, el primer día de venta. Además, estos locales de barrio corren riesgo de desaparecer, porque la competencia con las grandes cadenas les complica la vida."Veíamos gente que se acercaba y se iba, porque no dábamos abasto", dijo este jueves a El Observador un funcionario de la farmacia Cáceres de Pocitos. ¿Hace cuánto que los farmacéuticos no trabajaban así? A juzgar por el cansancio de los trabajadores el día después, hacía mucho que no sucedía.Una de las funcionarias de la farmacia Tapie de Ciudad Vieja, por ejemplo, contó que tuvo que descansar "las piernas arriba de un banquito" cuando llegó a su casa el miércoles porque "no podía más".Además, el negocio demostró ser redituable porque los clientes que van en busca de marihuana también se llevan otros productos más tradicionales. El dueño de la farmacia Las Toscas de Canelones, Carlos Rodríguez, dijo a El Observador que le sorprendió que cerca de la mitad de los clientes que compraban cannabis se llevaran algo más.Y como la mayoría del público que llegó a los locales en busca de marihuana nunca antes había pisado ese lugar, no es una locura afirmar que las farmacias ganarán –semana a semana– nuevos clientes."A muchos nunca les había visto la cara", sostuvo un trabajador de la farmacia Tapie de Pocitos. Esas personas irán a comprar su dosis semanal de cannabis, pero en algún momento también van a necesitar jabón, curitas o jarabe para la tos.De todos modos, los farmacéuticos consultados por El Observador afirmaron que son conscientes de que la novelería del primer día no va a durar para siempre. A medida que se asiente el negocio, las colas del lado de afuera no van a ser algo de todos los días.Pero también es cierto que aquellos que hayan quedado conformes con la calidad del cannabis regulado van a preferir comprar en una farmacia antes que meterse en una boca de droga.Una de las principales dudas que tenían los uruguayos antes de que la marihuana saliera al mercado era si pegaba o no.El potencial psicoactivo de la droga estaba en discusión, porque los sobres de 5 gramos tienen flores con 2% de tetrahidrocannabinol (THC), que es el componente que genera el efecto deseado por los consumidores que buscan recrearse.La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología del Uruguay, Raquel Peyraube, había dicho a El Observador el jueves 13 que la marihuana del Estado "no pega nada". Sostuvo que al bajo porcentaje de THC había que sumarle la cantidad de cannabidiol, que neutraliza los efectos psicoactivos del cannabis. Una de las versiones reguladas tiene 6% de CBD y la otra 7%. Peyraube afirmó en ese momento que "no existe" que uno de los componentes más que triplique al otro, porque de esa forma no se logra el estado de embriaguez que produce la marihuana. Pero, al parecer, la experta se equivocó.La gente probó y el veredicto fue positivo. El periodista Guillermo Garat de La Diaria escribió este jueves que "el primer porro legal que el Estado hizo cosechar tiene un buquet maravilloso".Según su publicación, las flores están bien cuidadas y el humo no raspa la garganta ni hace toser. "El pegue es límpido", opinó. Además, sostuvo que el cannabis regulado "está mejor" que el 75% de las flores que se cultivan en Montevideo y la zona metropolitana. "El porro está súper bien", agregó.Cuatro periodistas de Búsqueda también hicieron la prueba y consideraron que el pegue resultó "muy agradable". Escribieron que el precio de la marihuana "es muy bueno" y también elogiaron que el humo no raspe la garganta. "No te da esa tos atropellada de cuando metés una pitada profunda", opinó uno de ellos. De todos modos, uno de los periodistas aclaró minutos después de haber fumado que el efecto le resultó "muy menor".Más de 500 personas se registraron para comprar cannabis este miércoles, el mismo día que se inició la venta regulada. De acuerdo con los datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis ( Ircca ) hasta el 19 de julio había 5.526 adquirentes autorizados, mientras que el día anterior eran casi 4.900.Además, los cerca de 6 kilogramos de marihuana que estuvieron a la venta en Montevideo este miércoles se agotaron en cuestión de horas.El principal desafío que tiene el Ircca ahora es acompasar el ritmo de compra, para que los locales autorizados puedan satisfacer la demanda de los clientes.El instituto tiene hasta 15 días para reponer la droga, pero el viernes ya repuso en tres farmacias capitalinas. Y el mismo viernes se agotó también en las tres, según un sondeo de El Observador.Fuentes de las empresas productoras dijeron que lo cosechado hasta el momento "da y sobra" para cubrir la demanda de los consumidores.