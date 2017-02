Una vaca cotizó US$ 50.400 en la Gala Angus

Una vaca de cabaña La Santina, de Agrofin, cotizó a US$ 50.400 tras venderse el 50% en US$ 25.200 a la firma Milkland SA en el marco del remate Gala Angus, realizado en el hotel Conrad de Punta del Este.

El tradicional remate de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay concluyó con la colocación de 17 vientres a un precio promedio de US$ 11.760. Los negocios se realizando con la conducción del escritorio Zambrano & Cía y con la administración de Scotiabank.

En la oportunidad también se invirtieron precios destacados por vacas de la cabaña Bayucuá. Lagos Naturales y Cabañas Tres Marías fueron las firmas que invirtieron US$ 15.000 y US$ 9.600 por los 50% de los productos que ofreció la cabaña de Mattos.

Los precios máximo, mínimo y promedio de los vientres fueron: tres vientres PI servidos US$ 20.400, US$ 8.640 y US$ 12.880; seis vientres PI vacíos US$ 50.400, US$ 2.160 y US$ 12.100; siete vientres preñados US$ 30.000, US$ 3.840 y US$ 11.297; un vientre con cría US$ 9.600. En total fueron 17 vientres a US$ 11.760 de promedio.

Las preñeces fueron 11 a US$ 4.440, US$ 2.016 y US$ 3.013; y 140 dosis de semen a US$ 50, US$ 10 y US$ 27.

Fuente: