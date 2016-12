Uruguay se irá de Haití aunque la misión de Naciones Unidas permanezca

El 15 de abril de 2017 será un día clave para Haití. Ese día Naciones Unidas volverá a evaluar la situación de estabilidad política y en materia de seguridad en el terreno y tomará una decisión: si la misión acaba ahí o si es necesario una prórroga cualquiera sea su forma o mandato.

Sin embargo, de manera independiente de lo que decida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno resolvió que el 15 de abril del próximo año será el último día que el contingente uruguayo –que jugó un rol importante en esa misión de paz- tenga presencia en ese país. Después de esa fecha apenas quedarán unos pocos efectivos que se encargarán de actividades logísticas.

"La decisión que se toma con respecto a este caso en particular es independiente de lo que resuelva el consejo, por más que lo integremos. Muchos países que lo integran van a votar la prórroga y no aportan contingente, ni un solo militar. (...) Pertenecer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no obliga a participar directamente en la toma de decisiones que hace", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, este lunes en la Comisión de Defensa del Senado.

Tanto Nin Novoa como el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, explicaron la posición del Ejecutivo con respecto al retiro de tropas de Haití frente a las preguntas del senador del Partido Nacional Javier García, quien consultó a los ministros por la actitud de Uruguay si el Consejo de Seguridad decidía quedarse y quien, además, criticó al gobierno por entender que actuó de manera "unilateral" en un tema que es política de Estado.

"La posición de Uruguay es que el accionar de la Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) y la consecuente misión de evaluación especial deberían estar desacopladas; es decir, por separado o de forma independiente del proceso político electoral. Digo esto porque para nosotros el proceso electoral es de naturaleza interna y su estado de situación respecto a la seguridad solo debería ser resuelto por los propios haitianos", dijo Nin Novoa.

Los cascos azules uruguayos se retirarán de Haití después de 12 años de presencia en ese estado.

