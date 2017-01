UTE inicia piloto para gestionar demanda a medida en hogares

En un futuro no muy lejano, UTE y hasta los propios particulares podrán gestionar de forma remota la demanda de energía de sus hogares, algo que permitirá a la empresa estatal optimizar sus inversiones en las redes de transmisión y a los usuarios pagar un menor costo en su factura.





Para iniciar esa carrera, el ente energético lanzará en marzo un piloto con el Plan Termotanques Inteligentes. El mismo consiste en la instalación de un dispositivo electrónico que enviará información remota –vía internet– del consumo de 800 hogares en todo el país.





Un grupo de 400 clientes abarcará a dos subestaciones de Montevideo y Paysandú, mientras que los restantes 400 se adjudicarán en distintos puntos del país, informaron a El Observador el director del proyecto de Redes Inteligentes de UTE, Eduardo Bergerie, y el gerente de Mercado, Juan Carlos Patrone.





Para incentivar la participación de los clientes, el ente costeará los dispositivos y dará un bono de

$ 200 más IVA a cada cliente que acepte que se monitoree en forma remota el consumo y uso de su termotanque particular.





Los termotanques o calefones inteligentes permiten diferir en el tiempo su encendido para gestionar la disponibilidad de agua caliente. Si bien su funcionamiento tiene similitudes con los timer que hoy están instalados en varios equipos para regular su horario de encendido, "esta tecnología" avanza "un paso más" y ofrece otro tipo ventajas.





Por ejemplo, el timer mecánico deja de funcionar cada vez que se produce un corte de energía





Además, el Plan Termotanques Inteligentes estará diseñaado para todas las opciones tarifarias residenciales y no solo para aquellos que hoy cuentan con la opción doble horario (inteligente).





Durante un semestre, los técnicos de UTE estudiarán el comportamiento del consumo de los calefones en esos 800 hogares de todo el país para saber en qué horarios funciona el equipo y cuándo sería conveniente deshabilitar su encendido.



. "De acuerdo al comportamiento y a cómo consuma el hogar, seguramente vamos a categorizar esos hogares para ver qué estrategia de funcionamiento remoto podemos aplicarle", explicó Patrone.





Los dispositivos electrónicos que van junto al tomacorriente del termotanque que UTE instalará en esos 800 hogares no tendrá costo para los clientes. Los mismos tiene un precio que va desde US$ 15 a US$ 80, según el tipo de aparato que corresponda a cada hogar.





Sin embargo, si ello lograra extenderse a todos los clientes residenciales a futuro, su costo por hogar rondaría los US$ 10. Ese aparato podrá enviar datos a UTE gracias a un acuerdo que el ente realizó con ANTEL para utilizar su infraestructura de internet (3G y 4G, GPRS y la fibra óptica al hogar). Ambas empresas incluso trabajan en el diseño de un software para el manejo de la información que recogerá los 800 test.





El proceso

Hasta ahora, UTE ha trabajado en distintos planes que apuntan a una mejora en la gestión de la demanda de los clientes para operar e influir en los consumos de los distintos segmentos de clientes mediante señales de precios con distintas opciones de tarifa, buscando desplazar parte de la demanda fuera de los picos para evitar la saturación de las líneas de distribución de energía.





"Ahora estamos apuntando a un proceso de profundización de esa estrategia debido a los avances tecnológicos y a las características de los productos eléctricos que permiten ir hacia planes como los de termotanques inteligentes", explicó Patrone.





. El avance tecnológico en la telemedición y de telecomandos de los equipos permiten hoy a UTE comandar el funcionamiento (encendido y apagado) de un termotanque desde su centro de operaciones en función de las necesidades que tenga cada hogar.





Luego de cumplido el plazo de prueba y si los resultados son alentadores, UTE estará en condiciones de avanzar en la firma de contratos con los clientes para efectivamente gestionar su funcionamiento.





"El objetivo es determinar qué patrones de consumo tienen para poderlos modelizar con la idea a futuro de encontrar opciones tarifarias más genuinas o que se adapten mejor a los clientes residenciales", apuntó el gerente de Mercado del ente. El segundo paso será avanzar en el diseño de aplicaciones móviles que le permitan al propio usuario interactuar con UTE para ver qué opción tarifaria se adecua a su perfil.





Optimizar inversión

Bergerie dijo que se escogieron dos zonas de Montevideo y Paysandú para colocar 400 dispositivos porque tienen transformadores con una carga "bastante elevada. Queremos ver cómo es el comportamiento de ese sistema", explicó.





Añadió que conociendo los patrones de consumo, se pueden determinar qué tipo de algoritmos se puede establecer para hacer una "gestión de la demanda" de esos calefones buscando "optimizar la carga del transformador".





El director de Redes Inteligentes de UTE dijo que eso le permitirá al ente en un futuro hacer un uso más "eficiente" en las inversiones que destina sobre las redes de transmisión y "aumentar la calidad del servicio" porque se evitarán posibles sobrecargas y el consecuente corte del suministro.





"Esto hará que las inversiones de UTE en el futuro se vayan optimizando y se reflejará en las tarifas", aseguró Bergerie.





En el pasado, el ente no podía acceder a la información detallada por hora del consumo de los hogares por los costos que eso implicaba. Por tanto, la opción más redituable era hacer sobreinversiones en los transformadores y conductores de electricidad. Sin embargo, la ecuación hoy cambió producto de los menores costos que permiten realizar mediciones remotas en tiempo real.





Buscan aprovechar boom de generación eólica

El director del proyecto de Redes Inteligentes de UTE comentó que la tendencia en los países desarrollados es avanzar hacia las Smart Grid (redes de distribución eléctricas inteligentes), que apuntan a la gestión de la demanda, no a la otra punta donde están los generadores.

"Para muchos países es un problema grave a nivel de Estado asegurar que puedan cumplir con los niveles de demanda en determinados horarios", explicó.

Por ello ahora Uruguay apunta a gestionar el boom de las energías renovables no convencionles como la eólica que en determinados momentos pueden abastecer más del 50% del consumo energético.

Por lo general, sobre las 21.00 horas es cuando se alcanza un pico de demanda eléctrica y pueden existir restricciones para atender ese boom del consumo producto de las limitaciones que tienen las líneas de transmisión que llegan a cada hogar.

"Si nosotros (por UTE) pudiéramos gestionar en esos momentos el prendido y apagado de termotanques para asegurar que los demás usos que pretenda el cliente se puedan brindar con total normalidad, estaríamos mejorando la calidad del servicio", explicó Bergerie.

Además, UTE podría dar la posibilidad a los clientes de la tarifa doble horario en el horario punta –el de mayor costo– al no ser considerada como una opción más cara "simplemente porque el cliente firmó un contrato de interrumpibilidad de su termotanque durante unos minutos que le permitiría beneficiarse de una tarifa más en cuenta".

Ello habilitaría incluso que el calefón pueda encenderse durante algunos minutos durante el horario punta, explicó el jerarca de UTE.

Por tanto, si los resultados del test que obtendrá UTE para antes de fin de año son alentadores, el ente estará en condiciones de ofrecer "opciones innovadoras" en materia de tarifas y contratos para la gestión remota de la demanda con el ente.





El confort del cliente como guía Cuando UTE acceda a información detallada de cómo es el comportamiento del consumo por hora en cada uno de sus clientes residenciales, estará en condiciones de manejar el encendido y apagado de aparatos eléctricos en función de la necesidad de confort instantánea que requiera cada cliente, explicaron los técnicos a El Observador.

Por ejemplo, cuando los aires acondicionados estén encendidos, se podría desplazar en forma automática y remota el uso del termotanque para otro horario, pero también se habilitaría el encendido al mismo tiempo que corte el aire y viceversa.









