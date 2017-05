Valdez TV vendió toda la oferta en Dolores

Por Lucas Farías

Enviado a Dolores, Soriano



El escritorio José A. Valdez y Cía logró comercializar toda la oferta, que sumaba casi 5.000 reses, en su remate por pantalla denominado ValdezTV, realizado este viernes en el local de la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), en Soriano.

La actividad convocó a una importante cantidad de público, muchos de ellos compradores. Pero también se recibieron ofertas a distancia, ya que el remate se transmitió en vivo por www.valdeztv.com, pero también por Campo TV.

Antes de iniciarse los negocios Pablo Valdez –director del escritorio– y Juan Ángel de la Fuente –presidente de la AAD– dieron la bienvenida. La jornada comenzó con dos charlas de media hora cada una. La primera estuvo a cargo de Ufex y Puente Corredor de Bolsa, sobre el mercado de futuros de novillo gordo en Uruguay; y la siguiente se desarrolló a cargo de la empresa Nutral, sobre alimentación y manejo de ganado a corral.

Alrededor de la hora 11.15 comenzó a sonar el martillo de Alejandro Núñez, con la coordinación de Pablo Valdez desde la pista, la presentación de los lotes a cargo del gerente comercial de Valdez y Cía, Ricardo Pigurina, y con una activa participación de los demás integrantes del escritorio quienes recibían ofertas de los interesados a través de sus teléfonos celulares.

El remate se desarrolló en el tradicional orden de ventas, comercializándose primero los terneros –que en su mayoría estaban sin castrar– y lograron un precio promedio muy interesante. También sobresalió la colocación de los vientres preñados, una oferta que en esta oportunidad era muy voluminosa.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: vacas de invernar US$ 1,265, US$ 1,17 y US$ 2,211; vaquillonas US$ 1,75, US$ 1,30 y US$ 1,411; terneras US$ 1,64, US$ 1,63 y US$ 1,637; terneros y terneras US$ 1,80, US$ 1,60 y US$ 1,69; vacas preñadas US$ 645, US$ 522 y US$ 565; vaquillonas preñadas US$ 525, US$ 463 y US$ 501; terneros US$ 2,45, US$ 2,03 y US$ 2,216; novillos de 1 a 2 años US$ 1,747, US$ 1,62 y US$ 2,03; novillos de 2 a 3 años US$ 1,585, US$ 1,45 y US$ 1,512; y novillos de más de 3 años US$ 1,50, US$ 1,40 y US$ 1,454.

Cabe recordar que las categorías de invernada se vendieron al contado, las hembras con 90 días de plazo y los clientes del banco HSBC tuvieron la opción de comprar vientres preñados con financiación de 180 días libres.

