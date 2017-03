Fue un rumor suave aunque claro, con islas muy ruidosas en zonas de grandes edificios de apartamentos, como Pocitos o el Centro. El miércoles de noche, mientras el presidente Tabaré Vázquez hablaba, miles de montevideanos hicieron sonar ollas, tarros y bocinas.

En Uruguay las caceroleadas se volvieron moneda corriente desde las 8 de la noche del 25 de agosto de 1983. Entonces, durante 15 minutos, se formalizó una conmovedora protesta. El ruido con ollas, matracas y bocinas, en medio de apagones voluntarios, se transformó en una herramienta opositora generalizada y poderosa, imposible de reprimir. Algunos grupos de izquierda y el PIT-CNT volvieron a convocarlas ya en democracia, en 1986 y 1987, y de nuevo en 2002, para protestar contra la grave crisis; pero el grado de adhesión fue mucho menor.

La protesta del miércoles de noche durante el discurso de Vázquez, aunque relativamente suave y minoritaria, significó una escalada respecto a protestas anteriores, más tenues. Confirma que una parte de la ciudadanía se halla en proceso de radicalización. No se trata esta vez del quiebre entre "integrados" y "marginales", esa segmentación socio-económica y cultural cada vez más clara, violenta e insubsanable, sino de una toma de trincheras políticas.

Los argentinos llaman "la grieta" a ese fenómeno: una partición de la sociedad en dos bandos en guerra, que suele mezclarse con una ruptura con las elites, del tipo que afecta a buena parte de Occidente, desde España a Brasil, pasando por Estados Unidos.

En el pequeñísimo y habitualmente apacible Uruguay hay cada día más síntomas de hartazgo, disconformidad e intransigencia por un lado, y un oficialismo rayano en la alcahuetería por el otro. "No quiero mezclar la política con la religión, pero me parece que hace mucho calor. De paso, las cosas empiezan a pudrirse. Quiero darme cuenta de eso ahora y no dentro de un par de años cuando sea tarde y me diga: ¿en qué momento se pudrió el Uruguay?", escribió en Facebook el 23 de febrero el narrador y autor teatral Carlos Liscano, un antiguo tupamaro que entre 2010 y 2015 dirigió la Biblioteca Nacional y acabó mal con María Julia Muñoz y Tabaré Vázquez. Fue una referencia implícita al inicio de la novela Conversación en la catedral, de Mario Vargas Llosa, en la que el protagonista se pregunta: ¿En qué momento se jodió el Perú?; y una advertencia de que el miasma ha arribado a las costas uruguayas.