Vázquez: enfrentamientos del FA en Maldonado le generaron "enorme tristeza y vergüenza ajena"

Previo al Consejo de Ministros abierto en San Luis, Canelones, el presidente Tabaré Vázquez se refirió a los conflictos internos del Frente Amplio y afirmó que los enfrentamientos entre los líderes del departamento de Maldonado Óscar De los Santos (Alianza Progresista) y Darío Pérez (Cabildo) "dañan a la fuerza política".

"Tengo un sentimiento de enorme tristeza y una vergüenza ajena tremenda de que dos compañeros se peleen descarnadamente a través de los medios de comunicación", dijo el presidente a la prensa en el gimnasio del liceo de tiempo completo de esa localidad, donde minutos más tarde comenzaría el Consejo de Ministros.

A entender de Vázquez, los problemas personales se arreglan de otra manera, y si se trata de un problema político se debería haber recurrido a los mecanismos dispuestos en el Frente Amplio con ese propósito. "Claro que daña a la fuerza política, de ahí mi tristeza", dijo Vázquez, aunque afirmó que esos enfrentamientos no repercuten en la visión de la gestión del gobierno, y que se seguirá trabajando en una "línea estratégica clara".

Consultado por la elección del lugar para realizar la reunión abierta con su gabinete, el presidente de la República aseguró que ese liceo de tiempo completo "es un ejemplo de lo que se puede y se debe hacer en cuanto a edificios, infraestructura y planes para avanzar en el tema educativo del país".

Con su visita a Canelones, son dos los departamentos que le quedan por recorrer, Montevideo, donde estará en abril, y Florida, que visitará en mayo.

Infraestructura y TLC

El presidente se refirió por otra parte a los avances en negociaciones para el plan de infraestructura, en el marco de la instalación de una segunda planta de celulosa. Dijo en ese sentido que son varios los países que han manifestado "expresamente e incluso por escrito su interés de participar en el plan de infraestructura", como España y China. Autoridades alemanas se encuentran además en Uruguay para avanzar en esos temas.

Vázquez dijo que "preocupa" el estado de las vías férreas pero que un estudio asegura que la vía que une Montevideo y Durazno es apta para ser rehabilitada.

Afirmó además que las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China continúan. "Cuando este gobierno dice una cosa dice una cosa", aseguró.

El presidente criticó por otra parte la "alarma" generada en torno a la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ya que según señaló, se pagó cápitas equivocadas a 600 usuarios y no a 31 mil, y los montos afectados fueron US$ 30 mil y no US$ 5 millones. De todas maneras aseguró que se están "ajustando las clavijas" en ese sistema.

Entre el popurrí de temas, Vázquez aseguró que los números de ANCAP continuarán mejorando ya que se está haciendo una "muy buena gestión", y que en los próximos años de gobierno, los resultados serán "superiores". Afirmó por otra parte que se trabaja en una propuesta para los "cincuentones" y que habrá novedades en el primer semestre de 2017. Se refirió además a la baja en las rapiñas de 8% y dijo que esos números "seguirán mejorando".

