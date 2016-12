Vázquez, la comparación engañosa de tarifas con Argentina y la crítica de Mujica

En las últimas horas el presidente Tabaré Vázquez, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el senador José Mujica se refirieron al aumento de las tarifas públicas que anunció el Poder Ejecutivo hace dos semanas atrás, que fue duramente cuestionado por la oposición política y las principales gremiales empresariales.









Tabaré Vázquez lo hizo el miércoles, cuando fue el lanzamiento de una nueva edición de Rondamomo, la iniciativa de Daecpu y la empresa de transporte Cutcsa para llevar a conjuntos de carnaval a distintos barrios. "No fue un tarifazo. Tarifazo hay en otros países donde, por ejemplo, el aumento de la energía eléctrica fue de un 75%. Acá fue de un 7,5% (por UTE) y por debajo de la inflación", dijo el mandatario cuando se le consultó acerca del incremento anunciado. El presidente hacía referencia a las subas que han tenido lugar en Argentina desde que asumió la administración de Mauricio Macri.

Sin embargo, la comparación con la vecina orilla no suele ser un buen ejemplo para dar cuenta de la magnitud de los ajustes. Hasta la segunda administración de Cristina Fernández, las tarifas de la energía en ese país contaban con abultados y millonarios subsidios que dejaban los precios por debajo de los costos de producción. El gobierno de Macri trató de revertir eso.





De todas formas, según los últimos datos divulgados por la consultora SEG Ingeniería, los uruguayos pagan la energía eléctrica más cara de la región: US$ 125 por megavatio-hora (MWh) por la industrial y US$ 269 por la residencial. Los argentinos, en cambio, desembolsan US$ 71 en el primer caso y US$ 66 en el segundo.





Chile (US$ 115 y US$ 195) y Brasil (US$ 128 y US$ 204) también se encuentran por debajo de las tarifas nacionales. También en el caso de los combustibles Uruguay es el país de la región con los mayores costos. En el caso del gasoil, la última cotización que fijó ANCAP marca un precio de US$ 1,35 por litro, en segundo lugar viene Argentina (US$ 1,05), luego Brasil (US$ 0,90) y Chile (US$ 0,72). Lo mismo ocurre con la nafta súper que en Uruguay cuesta hoy US$ 1,48 por litro al consumidor, frente a los US$ 1,17 de Argentina, US$ 1,13 en Chile y US$ 1,10 en Brasil.





Hablar claro

"Afecta" al trabajador, dijo el expresidente y actual senador José Mujica cuando debió emitir una opinión acerca de la suba de tarifas públicas. En diálogo con el programa Perspectiva real de VTV, señaló que la propuesta que UTE había elevado al Poder Ejecutivo había sido un aumento de 4,5%. Finalmente será de 7,5%. "¿Es legítimo que el gobierno central haya luchado por un precio más alto porque entiende que necesita recursos?", se preguntó el exmandatario. Y respondió: "Yo lo acompaño, y soy soldado de la decisión que toman. Lo único que no me gusta es que no se hable claro".





Al día siguiente, el ministro de Economía, Danilo Astori, también se refirió al tema pero con una lectura diferente a la que había manejado su antiguo compañero de fórmula presidencial.





Dijo que los aumentos de impuestos (hay estipuladas subas al IRPF y al IASS) y tarifas previstos para el año próximo estarán acompañados de mayores ingresos y que el 80% de la población "no va a estar contribuyendo con un peso más de lo que ya está pagando". "Va a tener mayores ingresos y nuestra previsión es que los ingresos crezcan a una velocidad mayor que lo que puede crecer, por ejemplo, la carga tributaria", manifestó el ministro ayer jueves durante una entrevista en Informativo Sarandí.





El titular de Economía añadió que "el equilibrio macroeconómico que el país necesita para seguir creciendo supone, entre otras cosas, mejorar el resultado fiscal, y para eso hay dos caminos: la reducción del gasto y el aumento de los ingresos públicos".

