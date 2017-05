Venden por US$ 57,4 millones un par de diamantes

Dos espectaculares diamantes azul y rosa montados como pendientes, presentados como "los mayores pendientes jamás subastados", fueron vendidos el martes por la noche en Ginebra por US$ 57,4 millones, un récord mundial, anunció la casa de subastas Sotheby's.

Las dos piedras se ofrecían en dos lotes separados, porque en principio, estaban montadas en un anillo. Ambas joyas fueron compradas por un mismo comprador basado en Asia.

El primer pendiente, bautizado como "Apollo Blue", valorado en entre US$ 38 y US$ 50 millones (36 y 47 millones de euros), fue vendido, gastos incluidos, por US$ 42,087 millones. El diamante rosa, bautizado como "Artemis Pink", que estaba valorado en entre 12,5 y 18 millones de dólares, se vendió por 15,33 millones de dólares, al término de una larga subasta.

"Apollo Blue", certificado "Fancy Vivid Blue" por el Instituto Gemológico de Estados Unidos (GIA), pesa 14,54 quilates y es el diamante más grande de su categoría jamás vendido en una subasta. La piedra fue tallada y pulida para darle una forma de pera.

Con 16,00 quilates y certificado "Fancy Intense Pink", el diamante "Artemis Pink" está tallado en una forma de pera que corresponde a la de "Apollo Blue". Según el GIA, forma parte de los diamantes "químicamente más puros", lo que, según los expertos, otorga a este tipo de piedras una gran transparencia óptica.

Fuente: (AFP)