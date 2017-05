Vendieron toda la oferta del tambo de Santos Villagrán

Las cotizaciones

Un gran marco de público, la mayoría productores lecheros, acompañó en la liquidación total del tambo de don Santos Villagrán, realizada este sábado en el establecimiento, ubicado en el departamento de San José.El remate que condujeron los escritorios Urchitano y Javier Soria concluyó con la colocación de toda la oferta, tanto de los ganados como de la maquinaria, con un mercado ágil y obteniéndose precios que fueron destacados.Los precios máximo y mínimo de cada categoría fueron: vacas y vaquillonas con cría US$ 880 y US$ 650 (la pieza); vacas y vaquillonas próximas a parir US$ 1.600 y US$ 1.500; vacas y vaquillonas preñadas y a parir en primavera US$ 950 y US$ 850; vaquillonas para entorar US$ 755 y US$ 700; y vaquilloncitas y terneras US$ 600 y US$ 300.El promedio general de las 600 reses que pasaron por la pista fue US$ 805, considerando que el 60% de esa oferta se integraba de ganados jóvenes. Los negocios fueron administrados por el equipo de Scotiabank –sucursal San José–, con un plazo financiero de seis meses sin interés.Al finalizar el remate, los consignatarios a cargo destacaron que el mercado valoró y premió el trabajo de 70 años, realizado por este productor que se empeñó en el mejoramiento genético, construyendo uno de los tambos más emblemáticos de la cuenca lechera.