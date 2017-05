Vendieron toda la oferta de La Palma y Estancias del Lago en el local Cardal

Lucas Farías

De su viaje a Cardal, Florida

La tarde se presentó nubosa y muy fría este sábado en el local Cardal, en villa Cardal, Florida. Pero eso no impidió que el local del escritorio Di Santi & Romualdo Ltda se colmara de público para participar del remate anual de toros Holando de la galardonada cabaña La Palma, de Tornielli Hermanos.

La firma ofreció 20 toros que se comercializaron en su totalidad, quedando solo uno sin venderse en pista pero que se colocó rápidamente afuera, según confirmó a El Observador el consignatario Federico Di Santi.

El precio promedio obtenido por esa oferta fue US$ 1.963, con un máximo de US$ 2.200 y US$ 1.550 como mínimo.

La actividad continuó con la oferta de terneras y vaquillonas de Estancias del Lago, que se vendieron por exceso de producción, lográndose precios máximo, mínimo y promedio de US$ 1.250, US$ 1.080 y US$ 1.210 por las vaquillonas; y US$ 640, US$ 440 y US$ 555 por las terneras.

La tarde concluyó con la colocación de más de 700 cabezas Holando, reproductores y ganados de muy buena genética, oportunidad que fue muy bien aprovechada por los compradores.

Fuente: