Venezuela reacciona a reunión de cancilleres con renuncia a la OEA

La posición de Vázquez

Reprimen nueva marcha a Caracas

Fuente: El Observador y agencias

El gobierno de Venezuela anunció anoche su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego que el Consejo Permanente del organismo convocara a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación en ese país.La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que hoy jueves será presentada la carta de renuncia a la OEA, lo que dará inicio a "un procedimiento que tarda 24 meses", anunció la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial.Luego de casi un año de deliberaciones y cuatro sesiones en el último mes sobre el caso Venezuela, una mayoría de 19 países aprobó en la OEA elevar el debate al nivel de los cancilleres.Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guyana, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay votaron a favor.Diez países, incluyendo a Venezuela, Ecuador Bolivia y Nicaragua votaron en contra, cuatro se abstuvieron y otro, Grenada, estuvo ausente.La canciller argentina, Susana Malcorra, resumió los argumentos a favor del encuentro de cancilleres, al manifestar que es "nuestra responsabilidad colectiva garantizar el funcionamiento de las instituciones". No obstante, la representante del gobierno de Mauricio Macri aclaró que "esto no es intromisión en los asuntos internos de Venezuela", apuntó.El viceministro venezolano, Samuel Moncada, denunció una sesión que "pasará a la historia como una de las mas oscuras de esta organización"."Se está imponiendo una decisión sobre un estado soberano", afirmó.Rodríguez ya había advertido un día antes que si la OEA convocaba al encuentro de cancilleres, el país iniciaría de inmediato los trámites para retirarse de la organización continental.Durante una entrevista con la televisora estatal VTV, la canciller había señalado que recibió una orden de Maduro para "iniciar el procedimiento de retiro" de Venezuela" si efectivamente se convocaba a una reunión de cancilleres.El líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, condenó la actitud del gobierno venezolano y dijo que la decisión implicará que el país quede aislado "del mundo".La decisión de la OEA fue adoptada el mismo día en que se produjo una nueva protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.Hasta ayer las protestas, que comenzaron el 1 de abril, acumulaban un saldo de 27 muertos, además de cientos de heridos y detenidos.Mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez reiteró ayer que Uruguay no apoyará en la OEA la aplicación de la carta democrática a Venezuela para no "aislar" a ese país."Hay que tender una mano de apoyo al pueblo venezolano para que no desemboque todo esto en una muy lamentable situación", aseguró el presidente.Agentes antimotines impidieron con bombas lacrimógenes avanzar ayer hacia el centro de Caracas a miles de opositores que marchaban para exigir elecciones generales en Venezuela, en un nuevo desafío contra el presidente Nicolás Maduro pese a la sucesión de episodios de violencia.La Guardia Nacional, que acudió en refuerzo de la policía, disparaba perdigones y, desde camiones antimotines, chorros de agua y una lluvia de gases.