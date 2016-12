Venezuela: un final predecible



"La llave la tiene el poder militar" asegura el periodista Gabriel Pastor en su columna de América Latina.

El problema no es solamente económico, en índices de estado de derecho "Venezuela está peor que Afganistán", no hay libertad y la gente no come.

"Esto termina en otro caracazo, esto va a explotar".

Pastor cree que el poder de decisión sobre la continuidad del régimen actual en Venezuela la tienen los militares, porque estos están apoyando al chavismo, y si los militares cortan ese apoyo Maduro caerá.

Regímenes populistas de izquierda necesitan un enemigo para sobrevivir, Venezuela no tiene, entonces permanentemente está buscando. "Crea fantasmas para ir ganando tiempo".

Además, Pastor habló de la realidad colombiana y del proceso de paz que está viviendo.

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos se agigantó en el exterior con las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, a tal punto que ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero en la interna colombiana no está tan bien visto, de hecho perdió el referéndum que él mismo convocó.

"Santos está buscando modernizar Colombia y eso no lo puede lograr sin un acuerdo de Paz, y para lograrlo debe negociar".

