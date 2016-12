Ya puede ser accionista en parque eólico de UTE con mínimo de US$ 100

Desde este miércoles, con una inversión de entre US$ 100 y US$ 2.000, cualquier persona podrá asociarse con UTE en la explotación del parque eólico Valentines, en el límite de los departamentos de Florida y Treinta y Tres. El trámite puede gestionarse en cualquier local de Redpagos.

La emisión de Areaflin S.A. es en acciones preferidas por un total de hasta US$ 44 millones y tendrá dos etapas. En la primera, entre este miércoles y el 20 de diciembre, se reciben suscripciones por un mínimo de U$S 100 y un máximo de US$ 2.000 por inversor, a través del corredor de bolsa Sura S.A. Esta suscripción se puede realizar en la red de cobranza Redpagos en todo el país. Paralelamente, quienes deseen invertir montos mayores (hasta US$ 20.000), pueden hacerlo directamente a través de Corredores de Bolsa, Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ) y bancos locales. El total de acciones puestas a la venta en esta etapa suma US$ 20 millones.