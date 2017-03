Si alguna vez dedicó la canción "You're Beautiful", de James Blunt, a alguien especial en su vida, es momento de arrepentirse (y, tal vez, de pedir disculpas). En una entrevista con The Huffington Post, el cantante habló acerca del verdadero significado detrás de la canción, el cual está lejos de ser romántico.

"Todo el mundo dice: 'Ah, es tan romático', quiero You're Beautiful como mi canción de bodas'. Estas personas están jodidas", dijo Blunt en la entrevista, y agregó: "You're Beautiful no es una canción blanda romántica. Es sobre un tipo que está muy drogado en el subterráneo acosando a la novia de alguien más, cuando esa persona está enfrente, y debería estar encerrado o en prisión por algún tipo de perversión".

You are beautiful James Blunt

El tema puso a Blunt al principio de los rankings musicales a mediados de la década del 2000, e incluso se posicionó como uno de los álbumes más vendidos de la década, tanto, que en entrevistas anteriores Blunt declaró que escuchar la canción le fastidiaba.

"Demasiado de algo bueno se vuelve algo malo eventualmente (...). ¿Es una canción molesta? No, no lo es", dijo, aunque advirtió que sí puede convertirse en molesta cuando suena en todos lados, dijo en la entrevista con The Huffington Post.

"Lo raro acerca del subterráneo es que nadie se mira entre sí. Así que toco en el O2 de Londres. Es un local con capacidad para 20.000 personas, entonces me tomo el subterráneo hacia el lugar, todo el mundo está yendo hacia ahí, pero nadie me mira. Si alguien lo hace, dicen: 'Te ves exactamente igual que James Blunt, solo que más bajo'", concluyó el artista.

Fuente: