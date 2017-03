Zafra arrocera viento en popa pese a conflicto

Pese a las medidas adoptadas por la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) y el duro enfrentamiento con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la cosecha arrocera "continúa sin contratiempos y en plenitud, con un área ya cosechada de 28% del total" de 160 mil hectáreas, informó ayer a El Observador Agropecuario el nuevo presidente de la ACA, Alfredo Lago.





El dirigente asumió ayer la presidencia de la gremial luego de la renuncia de Ernesto Stirling a ese cargo, como consecuencia de los "agravios personales" hacia dirigentes de la ACA contenidos en un comunicado de ITPC y por "diferencias de matices con el resto de la directiva arrocera", explicó Lago.





Como consecuencia asumió la presidencia de la ACA el vicepresidente Lago, en tanto que el tesorero, Guillermo O'Brien, pasó a ocupar la vicepresidencia.





La ACA no ha rechazado en ningún momento las negociaciones con la ITPC, pero sí "rechazamos lo que ellos quieren imponer: una tarifa que no tiene relación con la negociación previa entre los productores y sus respectivos transportistas", explicó Lago.





El dirigente explicó que hay 1.500 camiones trabajando en la zafra y lo están haciendo por el relacionamiento "personal" que tienen los transportistas con los productores.





Manifestó que los propios camioneros que trabajan con los arroceros expresan no estar representados por esa gestión de la ITPC, que apunta a mejorar una tabla de tarifas que repercutirá en otras mercaderías a transportar. "Creo que arranca por la zafra arrocera porque es la primera que se presenta en el año y seguramente el objetivo es aplicar esas tarifas a nivel general del país".





Dijo además que el transporte del arroz es un buen negocio para el transportista, que en el resto del año no tiene un flujo de trabajo como logra con la cosecha arrocera. Lago opinó que seguramente su cuenta anual como empresa transportista no sea favorable, porque hay muchos períodos del año en que no tiene nada para transportar. "Tendrán que trabajar en cómo se minimizan los costos fijos que tienen cuando los camiones están parados, en cómo se hace para bajar el costo del combustible y otros aspectos", acotó.





El dirigente explicó que la ACA está dispuesta a negociar, "pero no cualquier negociación que venga impuesta por quienes entendemos no reflejan el sentimiento de la mayoría de los transportistas que hoy están trabajando en la zafra de arroz", dijo a su vez a Tiempo de Cambio, de radio Rural





"Las tarifas están negociadas", dijo tajantemente Lago. Explicó que desde el 23 de febrero, en la primera reunión con la ITPC, quedó claro que las tarifas no estaban en discusión, porque estaba acordado su valor y la modalidad de trabajo, en el marco de lo que es el propio relacionamiento de los camioneros con los productores.





En ese sentido, Lago explicó que desde hace más de 20 años la mayoría de esos camioneros ingresan a los predios no solo para transportar la cosecha, sino que también entre zafras continúan prestando servicios para el traslado de los insumos.





Lago explicó que "no hemos podido hacer entender a la ITPC que el sector arrocero está en un momento económico muy difícil, con su viabilidad muy cuestionada". Consultado si podían pedir que se declare servicio esencial al transporte de granos, el presidente de ACA dijo que no estaba en evaluación porque esos transportistas que hoy (ayer) están trabajando en las chacras, no merecen que "impulsemos cualquier medida que los vaya a presionar"





