Zíngaros y La Gran Muñeca debutan hoy en el concurso

Una vez más, apenas se anunció la fecha del debut de Zíngaros se agotaron las entradas para el Teatro de Verano.

Ya no quedan entradas a la venta para presenciar la etapa de esta noche por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Los algo más de 4.000 boletos para ingresar al Teatro de Verano se agotaron hace varios días. Eso obedece a que debutarán ante el jurado el conjunto que para muchos tiene la mayor hinchada carnavalera –parodistas Zíngaros–, la murga que defiende el primer premio de 2016 –La Gran Muñeca– y otra murga que no ha estado en las primeras posiciones pero llega renovada y con varias figuras: La Margarita.Aunque el aporte de las dos murgas no es menor, este año por primera vez apareció el cartel de entradas agotadas y lo hicieron colgar los hinchas de Zíngaros; cada vez que se anuncia el día de actuación del conjunto dirigido por Ariel Pinocho Sosa la venta de tiques concluye en un rato.El año pasado los Zíngaros ocuparon el segundo puesto. El triunfador, Los Muchachos, no concursa en esta oportunidad. Los otros parodistas que participan son Los Antiguos y Aristophanes, que clasificaron en la prueba de admisión y ya participaron en la primera rueda, y Nazarenos y Momosapiens, quienes no han debutado pues las etapas en las que debían hacerlo se postergaron por las lluvias.El espectáculo de Zíngaros este año se realiza con base en dos parodias, Drácula y El Quijote, con la novedad del debut como autor de los textos de Andrés Tulipano. El inicio del show, anunció Sosa, se basa en una gran puesta en escena con el eje temático de los vampiros. Este año al elenco se integraron Gustavo Maritato, Pablo Cánepa, Mariana Sayas y Cristian Amacoria, actor teatral que viene de estar nominado para los premios Florencio Sánchez por su participación en Mi hijo solo camina un poco más lento.El espectáculo de cierre hoy lo protagonizará La Gran Muñeca, una de las murgas históricas en el carnaval , que luego de varios años sin trascender se ha renovado con buenas propuestas en los últimos concursos, al punto tal que en 2016 logró el primer premio con Fabricio Speranza como gran figura, un cupletero que además de integrar el coro es uno de los autores de los textos y responsable de la puesta en escena. Este año el show que dirige Eduardo Mega se denomina El carnaval es un juego. Speranza explicó a El Observador que "la propuesta procura reivindicar la esencia de un carnaval que con el paso de los años se ha ido profesionalizando mucho". En un momento aludirán, por ejemplo, a que cada murga tiene hasta fotógrafo profesional particular, y cuestionarán si el carnaval es un juego o un trabajo. Pero también habrá otros contenidos, como uno reflexivo sobre el tema de la custodia legal de los hijos cuando hay divorcios.En el caso de la murga La Margarita, su espectáculo se titula Algo no anda bien. La llamada Murga enamorada se renovó con la llegada de varios componentes de gran nivel: el director escénico Rodolfo "Fito" Lacava, Javier "Pastero" Perera, Marcos Gómez, Paul Fernández, Sebastián Martínez, Daniel Pintos, Adrián Inzúa y Carlos Paredes. Según adelantó José Luis Darriba, otro de sus murguistas, el cuplé Los Brackets y una canción sobre el tema de la violencia en el fútbol son dos de los momentos que prometen.8 veces ganó el concurso Zíngaros, el máximo vencedor de los que compiten hoy en parodismo.