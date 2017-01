Mientras que Amodio Pérez asegura que cuenta con un pasaporte que es "absolutamente legal", el Ministerio del Interior no tiene dudas de que se trata de una documentación falsa.

A las autoridades del ministerio les parece "extraña" la decisión de la Justicia uruguaya de permitir el viaje, pero no tienen previsto impedir que abandone el país. Lo que no está claro, sostienen, es qué pasará cuando Amodio Pérez se presente en los mostradores de Madrid como Walter Salvador Correa Barbosa, identidad que le otorgó la dictadura militar antes de abandonar el país, previamente al golpe de Estado (1973-1985). "Yo no sé cómo actuará Migraciones en España, que va a tener conocimiento de toda esta situación", dijo una fuente del Ministerio del Interior consultada por El Observador .