Astoristas le dirán a Vázquez que es urgente la reforma de la caja militar

La reforma de la Caja Militar está trancada. La urgencia que el ministro de Economía, Danilo Astori , le quiere dar al tema no tiene respuesta en algunos sectores del Frente Amplio (FA) y el asunto no avanza. El Poder Ejecutivo se comprometió a enviar el proyecto de ley a la brevedad y los sectores oficialistas esperan en el Parlamento para negociar.En ese marco, los legisladores de Asamblea Uruguay , sector liderado por Astori, llevarán el tema a la próxima reunión con el presidente, Tabaré Vázquez, sobre la Rendición de Cuentas y volverán a plantear la necesidad de realizar la reforma este año. "Cuando hablamos de rendición hablamos del futuro presupuesto entonces es un tema que debe incluirse en la agenda", dijo a El Observador el diputado astorista, Alfredo Asti. Si bien la reforma no se puede incluir en la Rendición de Cuentas sí tiene que ver con los recursos de los que dispondrá el gobierno.La bancada se reunió en dos oportunidades con el presidente Vázquez en los primeros meses de 2017 y acordaron volver a reunirse una vez finalizada la Semana Santa."Nosotros entendemos que este es el momento de tratar el tema. Es un proyecto que ya se tendría que haber procesado", lamentó la senadora frenteamplista, Daniela Payssé. Actualmente las diferencias se presentan dentro mismo del Poder Ejecutivo y en la fuerza política. El ministro de Defensa, Jorge Menéndez (Partido Socialista) y el subsecretario, Daniel Montiel (Movimiento de Participación Popular), entienden que la reforma tiene que regir a partir de los nuevos ingresos y no para quienes ya están en actividad, como plantea Astori.El MPP es el sector que más fuerza hace para mantener en pie el régimen actual. Desde el oficialismo y desde la oposición, algunos legisladores cuestionaron si esta reforma es inconstitucional pero fuentes de Asamblea Uruguay señalaron a El Observador que consultaron con constitucionalistas y descartaron esa posibilidad.Asti aseguró que vienen poniendo el tema sobre la mesa en cada reunión de bancada e incluso, la semana pasada, el ministro Astori remarcó en declaraciones a la prensa la necesidad de aprobar la reforma de la caja militar este año. En 2016 la caja arrojó un déficit de US$ 470 millones."Existe la necesidad de reformularla no solo por el déficit sino porque cada vez se hace más evidente la disparidad que hay entre el régimen de pasividades militares y el de pasividades civiles", apuntó Asti. Si bien entiende que las modificaciones tienen que ser graduales, no pueden esperar 20 o 30 años a que se retiren los que todavía no están en actividad. Sectores como el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) y el grupo IR son afines a aplicar la reforma de inmediato mientras que otros sectores del oficialismo esperan tener el proyecto de ley para fijar una posición.Antes de la aprobación de la reforma de la caja militar, el ministro Astori pretendía aprobar un impuesto a las pasividades militares superiores a $100 mil pesos. El tema se está discutiendo desde junio de 2016 y hasta diciembre estuvo en la agenda del Frente Amplio en la Cámara de Senadores. En ese entonces, los legisladores se comunicaron con el Poder Ejecutivo que aseguró tener "en las gateras" el proyecto de reforma de la caja militar, según explicó Payssé. En ese contexto, varios sectores pidieron esperar por el proyecto general y desde entonces el tema no volvió a ser tratado en el Senado."Estábamos a punto de votarlo pero el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar el proyecto a la brevedad por lo que decidimos frenarlo", explicó Payssé aunque aclaró que no hay una fecha definida.Incialmente este tributo estaba dentro del paquete de "consolidación fiscal" que incluía, entre otros, el ajuste del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ese paquete fue aprobado a mediados del 2016 y rige desde el primero de enero de 2017, pero el oficialismo, por diferencias internas, decidió retirar el impuesto a las pasividades militares.