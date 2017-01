Basso: no se construirán centros cardiológicos que "no se justifiquen"

La presidenta de ASSE , Susana Muñiz, confirmó este viernes a El Observador que están trabajando en la instalación de un IMAE cardiológico en el Hospital de Tacuarembó. La jerarca explicó que si bien el centro de hemodinamia no es prioritario, están revisando el presupuesto y pretenden construirlo antes de 2019. "Nos falta equipamiento, nos faltan muchos recursos humanos pero esperamos que antes de terminar el período ese IMAE esté funcionando", había dicho Muñiz en entrevista con Telebuendía el martes pasado.





Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso , matizó los comentarios de Muñiz y, cuando se le preguntó si para 2019 habría un centro cardiológico en Tacuarembó, el jerarca respondió: "Nosotros vamos a seguir trabajando con la racionalidad que corresponde (...), pero no generando estructuras que de alguna manera no se justifiquen desde el punto de vista sanitario".





De todos modos, Basso reconoció que hay "algunas dificultades en lo que tiene que ver con la territorialidad", es decir, en dónde se ubican esos centros de hemodinamia. En Uruguay hay siete IMAE cardiológicos y todos están en Montevideo, por lo que los pacientes del interior del país deben ser trasladados si sufren un infarto.





"Está desde hace muchos años planteado justamente cómo podemos mejorar eso –afirmó Basso-, seguramente los que me precedieron ya han tenido algunas dificultades para no poderlo hacer".





El ministro de Salud Pública explicó que el "gran desafío" de Uruguay no es poner instalaciones "en todos los barrios, ni en todos los departamentos o en cada localidad". Según el jerarca, la prevención es esencial para evitar esas muertes, ya que las cardiopatías tienen como trasfondo el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y las dietas con abundantes grasas. "Ese es nuestro principal problema: la prevención de las enfermedades cardiovasculares ", sostuvo.





Hospital internacional de Punta del Este

"Al momento actual no tenemos ningún trámite en el Ministerio de Salud al respecto", dijo Basso sobre la instalación del hospital internacional en Punta del Este. El ministro expresó que desde la cartera no concurrieron a la presentación del proyecto porque no sabían "muy bien cómo iba a funcionar eso". Asimismo, Basso confirmó que se enteró del lanzamiento a través de los medios de comunicación, como informó Búsqueda este jueves.





"Nuestro gran objetivo es aprovechar las instalaciones existentes, es decir, no agregar instalaciones o equipos donde los mismos no se justifiquen, porque hay capacidad ociosa", sostuvo. Además, afirmó que lo importante para el sistema de salud es que las incorporaciones se justifiquen desde el punto de vista de las necesidades sanitarias: "No nos parece adecuado (...) seguir incorporando cosas que no corresponden", subrayó.





