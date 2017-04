Bordaberry ampliará denuncia por negocios con Venezuela

El líder colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) ampliará la denuncia presentada ante Crimen Organizado por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP , en el capítulo que refiere a los negocios que el ente realizó con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y la forma en la que canceló la deuda que generó con esa empresa.





Los partidos Nacional e Independiente evalúan seguir los mismos pasos que Bordaberry, quien pretende que se investigue la veracidad de una serie de correos electrónicos supuestamente enviados entre autoridades del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela ( Bandes ) y un chavista que comandó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).





En esos supuestos correos electrónicos, divulgados por el diario digital argentino Adelanto 24, se dice que, cuando el vicepresidente de la República, Raúl Sendic , presidía ANCAP, estuvo en contacto con Miguel Eduardo Rodríguez Torres, un militar retirado que durante el gobierno de Hugo Chávez estuvo al frente del servicio de inteligencia venezolano. Ese contacto, se afirma, tuvo que ver con la intermediación del Bandes en la cancelación de la deuda multimillonaria que la petrolera uruguaya había adquirido con Pdvsa entre 2005 y 2012. En un principio, la cancelación de la deuda iba a tener como intermediaria a Exor Internacional, que había diseñado la ingeniería financiera para esa operación.

Un acuerdo firmado en 2005 estableció que el pago de las compras de petróleo a Venezuela 75% se iba a realizar en 90 días y el 25% restante en 15 años, con dos de gracia e intereses anuales de 2%. En marzo de 2012, ANCAP firmó un acuerdo con la petrolera venezolana que incluía la cancelación anticipada de la deuda –que ascendía a más de US$ 700 millones– con una quita del 28%. Según establece la denuncia presentada por el Partido Nacional ante la Justicia, ese "acuerdo reflejaba la puesta en funcionamiento de la propuesta de Exor".





Sin embargo, en agosto de 2012, Exor fue sustituida por Bandes. La decisión de Venezuela generó que Exor demandara a ANCAP por US$ 20 millones. Durante su comparecencia ante la Comisión Investigadora del Senado sobre la gestión de ANCAP, Sendic fue consultado al respecto y respondió: "Cuando vino la demanda mi posición fue: si no lo pusimos nosotros, ¿por qué nos hacen una demanda?".





Sendic quiso dejar claro que el ente no tuvo participación directa en las intermediaciones para saldar la deuda generada. Precisamente, ese es el motivo por el que Bordaberry presentará la semana que viene una ampliación de la denuncia.





En uno de los supuestos mails difundidos por el medio argentino y que data de 2012, el exjefe de la inteligencia venezolana le escribe a la entonces presidenta del Bandes, Edmee Bentancourt, para contarle que se había reunido con Sendic y que en ese encuentro le había explicado que Bandes "había puesto condiciones para hacer la operación".





Según lo publicado, Sendic que ese banco cobraba comisiones muy elevadas y que había presiones para volver a trabajar con Exor. "(Dijo) que políticamente no podía ir ahora a decir que se hacía con Exor u otro, porque eso le traería consecuencia y él no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a con intermediarios y que al 'final no sabia a quién le iba a quedar una puta comisión", pero que a él no era´", expresa el exjefe de la Inteligencia bolivariana en el mail.

Bordaberry dijo a El Observador que ya tiene pronto un escrito con el pedido para que el fiscal de la causa, Luis Pacheco, y la jueza Beatriz Larrieu investiguen tanto la veracidad de esos correos electrónicos publicados por el medio argentino como la participación de otros intermediarios que hasta el momento no estaban dentro del escenario de los negocios con Venezuela. Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, señaló a El Observador que "es evidente que la nueva información es relevante para una de las denuncias presentadas, la que está relacionada con el proceso de cancelación anticipada de deuda con PDVSA y la intermediación de Exor".





"Vamos a estudiar la documentación, pero parece lógico agregarla al expediente", agregó. En tanto, fuentes del Partido Nacional señalaron que esos correos serán analizados la semana que viene en una reunión con los asesores legales de los blancos.

