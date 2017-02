Bordaberry y Gonzalo Mujica encontraron puntos de acuerdo sobre la Rendición de Cuentas

El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y el diputado Gonzalo Mujica (ex Frente Amplio) encontraron puntos de coincidencia luego de la reunión que mantuvieron este jueves en el Parlamento donde uno de los puntos de la agenda fue la Rendición de Cuentas.

Ambos se mostraron de acuerdo con votar artículos y ya rechazaron apoyar aumento de impuestos, idea que se maneja en la bancada del Frente. "Habrá que salir de la zona de confort" y negociar, dijo Bordaberry a los medios. Mujica advirtió que sin Rendición de Cuentas, el Frente no podrá cumplir con su programa.

Mujica trabaja además en la redacción de un documento, que luego entregará a los demás partidos, con el objetivo de alcanzar acuerdos en temas como inserción internacional, seguridad, economía y educación. Bordaberry propuso incluir en esa lista lo vinculado con la transparencia y la corrupción.

El diputado ya mantuvo contactos con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Pablo Mieres (Partido Independiente).

La reunión de este jueves fue en el despacho de Bordaberry, quien le regaló una camiseta de Peñarol que poco antes había recibido en la comisión de Deportes de parte del delegado de ese club, Jorge Barrera.

Consultado sobre si habrá Rendición de Cuentas, viendo que el oficialismo por primera vez no tiene los votos asegurados para su aprobación, el diputado Mujica dijo que "todo depende del Frente Amplio".

. "Sería una pésima noticia para los uruguayos que no haya Rendición de Cuentas. Si no hay, el Estado queda obligado a repetir el gasto anterior, nada se puede incrementar y habrá políticas públicas sin financiamiento. Para el Frente sería no poder cumplir con ninguna de las promesas electorales", afirmó el diputado Mujica.

El senador Rafael Michelini había dicho que será responsabilidad de la oposición si ese proyecto que distribuye los recursos públicos no es aprobado.

Mujica afirmó que en el Frente hay quienes quieren que la Rendición no salga para culpar a la oposición. "Sería una pésima estrategia del gobierno", comentó el legislador.

"Hay que hacer una Rendición discutiendo con la opinión pública sobre los recursos que el país cuenta, las debilidades de la economía y los límites de los recursos que tenemos. A la gente no se le puede exigir más que financie políticas públicas con incremento de tributos", dijo Mujica.

El legislador aclaró que decidirá si vota la Rendición una vez que conozca su contenido.

En forma similar se expresó Bordaberry, quien recordó que votó artículos de la última Rendición de Cuentas y la ley de Presupuesto.

"Todos los sectores y partidos políticos vamos a tener que salir de esta zona de confort que tuvimos en los últimos tiempos donde se negociaba solo adentro del Frente Amplio. Era cómodo para el Frente, porque llegaba a un acuerdo interno y votaba lo que quería, y era cómodo para la oposición, porque no teníamos que hacer el esfuerzo de buscar un acuerdo. Ahora el sistema político debe hacer un esfuerzo. Si las propuestas son buenas las vamos a votar", afirmó Bordaberry.

