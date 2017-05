Clasificadores: cambiar caballos por vehículos eléctricos "no es la solución"

El presidente de la Ucrus explicó que aunque todavía no se reunieron con la comuna el plan "es díficil de implementar"

La Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) afirmó que el plan piloto propuesto por la Intendencia de Montevideo (IMM) para cambiar carros a caballos por vehículos eléctricos "no es la solución".

El presidente de la Ucrus, Juan Carlos Silva, dijo a El Observador que el sindicato dejará que los "voluntarios que estén de acuerdo comiencen a usarlos" pero que su implementación es problemática.

El proyecto, que comenzará con la entrega de 10 vehículos en los próximos 45 días, "no podrá cambiar la situación de 9.000 recicladores", afirmó Silva. El representante del sindicato dijo, además, que hay otro conflicto: las licencias de conducir.

"Un vecino me comentó que le gustaría cambiar el caballo por un vehículo eléctrico pero no sabe cómo obtendría la licencia porque no sabe ni leer ni escribir", ejemplificó.

Silva declaró que aún no escucharon la propuesta de la IMM pero que se reunirán con la comuna la próxima semana para debatir sobre el tema. Consultado sobre si tenían una contrapropuesta, el representante explicó que antes de plantear otra idea necesita "escuchar cómo sería este plan".

Al mismo tiempo, declaró que el sindicato "quiere formar parte del proceso de selección de los recicladores" y que a los voluntarios que quieran participar les "advertirán sobre las cosas negativas".

"Todavía no sabemos cuántos kilos se podrán recoger ni cómo funcionan los vehículos", advirtió a El Observador.

El representante del sindicato dijo que la próxima semana se reunirán con la IMM para escuchar su propuesta pero que no pueden obligarlos a deshacerse los animales que "forman parte de su propiedad privada".





