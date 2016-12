Club de Chefs, la receta que conquistó a los uruguayos

35,1% de los votos de los lectores de El Observador fueron para Club de Chefs

Complementarse para crecer



$ 380 es el precio de venta promedio de los platos de Club de Chefs. El perfil de usuarios son principalmente mayores de 40 años, aunque sus directores señalan que los grupos de jovenes también son otro segmento que consume esta propuesta.

Actitud emprendedora



"Los emprendedores deben asegurarse de que están resolviendo un problema que no tenía solución y encontrar el nicho de mercado". Álvaro Moré, Presidente de Y&R

El segundo lugar lo obtuvo Sinergia Design (con 11,9% de los votos) y el tercero fue para Prezzta (8,8%). El equipo de Café & Negocios otorgó el premio al espíritu emprendedor, por su constancia y dedicación, al equipo de Qoollet.

Aravan Labs



Sinergia Design



Prezzta



Menini-Nicola



Qoollet



Homini Studio

Vívela



Tedybujo



Tunanny



Le gustó un plato que conoció en un restaurante y le gustaría hacerlo en su casa. Pero no es chef, y sabe que es difícil que quede igual. No puede pedirlo al delivery porque el restaurante no realiza envíos. Club de Chefs vino a llenar lo que sus creadores visualizaron como un vacío con el envío al hogar de propuestas gastronómicas elaboradas por reconocidos chefs uruguayos.Con una base de datos de casi 12 mil usuarios miembros del club que reciben a diario las propuestas de cenas, sumado a los 40 chefs que han preparado platos desde el lanzamiento de la plataforma en abril de este año y una oferta que soluciona la demanda insatisfecha del público foodie que requería el consumo de comida gourmet, Club de Chefs ganó el premio EmprendO 2016, al recibir el 35,1% de los votos de los lectores de El Observador.Claudio Lombardo, Álvaro Kemper y Florencia Curcio, con tres perfiles diferentes –y complementarios–, son los fundadores de este emprendimiento que ahora apuesta a despegarse, pasando del envío desde el Prado hasta el Pinar, a instalarse en Buenos Aires o Santiago de Chile.El emprendedor tecnológico Claudio Lombardo y su hermano mellizo Marcos, fueron los que dieron con la idea inicial. "A mi hermano le gusta comer bien y no cocina, pero las opciones que encontraba en los delivery siempre terminaban con minutas y comida rápida; a mí me encanta cocinar y me gusta aprender de la comida", recordó Claudio. Querían hacer algo juntos, y unieron al equipo al empresario gastronómico Álvaro Kemper –dueño de dos restaurantes–, que, a su vez, sumó a la chef Florencia Curcio, encargada de explicarle la propuesta a los cocineros que participan del club y brindar recomendaciones sobre las preferencias de los consumidores."Nuestra propuesta brinda una solución de principio a fin, desde la elección del plato hasta la entrega del pedido", explicó Lombardo. Luego de validar el modelo, captar capital de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y solucionar la logística de entrega –que era "lo más complicado"–, lanzaron el negocio no solo con el fin de proponer una solución a esa demanda insatisfecha, sino también para dar a conocer las propuestas de los chefs como un canal que les otorga visibilidad.Hasta el momento participaron 40 profesionales y la idea, según Lombardo, es seguir convocando a gente nueva. "Hay suficientes chefs de nivel para sumarse al club. De hecho, muchos quieren participar y nos piden entrar. A ellos les da el espaldarazo ser parte de una comunidad con los mejores chefs de Montevideo", dijo. Dependiendo del día de la semana, el chef que cocine, la propuesta o si es un día especial –como el 29 de ñoquis–, se llegan a preparar de 20 a 50 platos. Las cenas retomarán en febrero del próximo año y en ese tiempo, la idea de Club de Chefs es levantar capital para afirmarse en el mercado local y replicar el modelo en el exterior.Para las fiestas, Club de Chefs vende mesas para seis personas –moderna y tradicional–y tres tipos de canastas con productos elaborados por los chefs pertenecientes al club.Cuando a Florencia Curcio la invitaron a participar de Club de Chefs, no lo dudó. Además de chef, es licenciada en Marketing y con el tiempo se ha ido inclinando a elaborar proyectos con base en el diseño y enfocados a la gastronomía. Venía "con la idea de un club de cocina, no para la venta tecnológica pero desde otro lugar, y fue algo que cuadró para este proyecto. Se juntaron proyectos distintos y salió muy bien", dijo.La correcta división de tareas –Curcio en lo gastronómico, Lombardo gerenciando el proyecto y Kemper encargado de la logística–, es un fuerte del equipo que también fue destacado por los miembros del jurado del EmprendO.Según Curcio, el mercado gastronómico en Uruguay está en desarrollo y los consumidores se están preocupando por la calidad de los alimentos que consumen. "El objetivo del club, además de vender, es apostar a la educación del consumidor para que el negocio sea sostenible en el largo plazo, que no sea un boom de un momento", sintetizó.Por su parte, Kemper entiende que el interés por el mundo de la cocina y los chefs aumentó gracias a la aparición de programas televisivos que exponen la imagen del cocinero. Además, explicó que el gusto "refinado" que están teniendo los uruguayos no encontraba respuesta, por lo que Club de Chefs tuvo "éxito gracias al contexto en el que surgió".Los diez emprendimientos finalistas seleccionados por el equipo de Café & Negocios tuvieron que exponer ante un jurado integrado por el director del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la Universidad ORT, Enrique Topolansky, la gerenta de la incubadora Sinergia, Paola Rapetti, y el presidente de Y&R, Álvaro Moré. El premio a la mejor presentación se lo llevó Aravan Labs, pero el jurado consideró que los puntos fuertes de todos los emprendimientos estaban en los buenos equipos de trabajo y en el momento del proceso emprendedor en el que se encontraban.El presidente de Y&R, Álvaro More, considera que los diez casos están aprovechando todos los beneficios del sistema emprendedor en Uruguay. "Estamos en la mejor época para emprender de la historia", sostuvo. Lo atribuye a la cantidad de organizaciones que colaboran con emprendedores, desde mentoría, financiamiento, networking, entre otras. Sin embargo, uno de los inconvenientes por los cuales fracasan algunos proyectos están relacionados con los tiempos de ejecución. "Tienen que acelerar un poco los procesos. Hay veces que como hay buen financiamiento, los procesos se alargan. Hay que imprimirles velocidad a las ejecuciones", instó Moré.Por su parte, Rapetti opinó que todos los emprendimientos estaban "con el timming de mercado justo para difundirse". Respecto a Aravan Labs, el elegido del jurado, Rapetti destacó la combinación de científica y emprendedora de su fundadora, Laura Macció. "(El problema de muchos científicos es que) generan conocimiento, productos de alto valor agregado, pero no saben comercializarlo", dijo.Topolansky entiende que el ecosistema emprendedor uruguayo se encuentra en una "etapa de adolescencia, sin rumbo definido". Sostuvo que se consolidó el sistema de actores que lo componen, pero falta "mirar hacia el futuro, utilizando las tecnologías del mañana", en referencia al internet de las cosas y la inteligencia artificial, entre otras.Respecto a la financiación, opinó que hasta los US$ 150 mil o incluso US$ 500 mil hay inversiones ángeles, pero desde ese monto hasta los US$ 3 millones es insuficiente, por lo que los emprendedores deben salir de Uruguay "y eso no ayuda al crecimiento del país".El emprendimiento premiado como la mejor presentación del EmprendO 2016 por parte del jurado crea productos microbiológicos, que detectan contaminación en el sector alimenticio. Tiene como meta principal la construcción de una planta de fabricación, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Además de extender el proceso de incubación en Khem para el próximo año, la idea es desarrollar medios de cultivo para la detección de patologías en humanos. La cofundadora Laura Macció sostuvo que además tienen entre sus planes la internacionalización, comenzando con Argentina.El nuevo espacio para emprendedores del diseño, que obtuvo el segundo lugar en la votación, abrirá su parte de cowork en febrero,y el sector de tiendas en marzo. "Buscamos solucionar la mayoría de los problemas a los diseñadores independientes, desde la producción hasta el e-commerce", sostuvo la directora ejecutiva del proyecto, Majo Rey. Además comentó que más del 30% del espacio está alquilado y se espera que la atracción de marcas reconocidas en varias aristas del diseño, genere interés para que otras se sumen. Replicar el modelo en Buenos Aires es uno de los planes a futuro del equipo liderado por Martín Larre.Luego de cerrar una ronda de inversión, ampliar su directorio y presentar la carpeta para que el Banco Central la autorizara, la plataforma de préstamos entre pares comenzó a funcionar con una base de 500 prestadores y unos 1.500 solicitantes. Uno de los fundadores de Prezzta, Pablo Gagliardi, sostuvo que el crecimiento se fue dando de 20% a 150% mensual. Para el próximo año, el emprendimiento prevé alcanzar el punto de equilibrio y presentar un nuevo producto en el que ya se encuentra trabajando, relacionado con préstamos a personas que se encuentran en el clearing, ampliando el alcance de Prezzta.El estudio de autor enfocado en muebles y en licenciar sus productos en el exterior hace un balance positivo del año, en el que apostó fuertemente al sector servicios. Además de presentarse por primera vez con un stand propio en la feria de diseño de San Pablo –que tiene pensado repetir el próximo año– busca estar presentes en todo el proceso de producción de los diseñadores. Agustín Nicola contó que la idea en la que trabajarán con fuerza consiste en que "el diseñador gestione toda la cadena de producción hasta la venta del producto, lo que genera mayores márgenes de ganancia".A fines de mayo, Qoollet recibió la autorización del Banco Central y comenzó a trabajar en la adhesión de comercios para que su billetera electrónica pueda utilizarse próximamente. Uno de los fundadores de Qoollet, Andrés Levin, comentó que una vez que se logre alcanzar una buena cantidad de usuarios, que "dé continuidad y permita saber que el pago con el celular es una opción utilizada por varios uruguayos", se diseñará una nueva estrategia. "Nos estamos metiendo en un terreno a evaluar, no tenemos una referencia de lo que se hizo porque somos los primeros", puntualizó.La joyería de diseño en 3D de las hermanas Dinorah y Deborah Kaiser, apuesta a expandirse más allá de los mercados actuales en donde ya tiene presencia. Además de sus ventas hacia China , Estados Unidos, Bélgica, Japón, Francia, Inglaterra, Puerto Rico y Argentina, el próximo año podrían instalarse en el mercado norteamericano. La directora creativa de Homini, Deborah Kaiser, confirmó que se ampliará la línea de productos, con la incorporación de anillos de compromiso y con brillantes, apuntando a un público más amplio. Esta marca se encuentra incubada en Sinergia Tech.Con más de 500 usuarios y cerca de 40 tours subidos, buscando generar una mejor experiencia de usuario, la plataforma Vívela lanzará el próximo año una nueva versión con la tecnología de inteligencia artificial Watson de IBM (ver página 6), para "conocer mejor a los usuarios y generarles una buena experiencia", indicó el director del emprendimiento, Gonzalo Vega. El próximo paso será el lanzamiento en mercados de la región, comenzando por Colombia, Argentina y Perú, y acrecentar el uso de la plataforma para el turismo interno uruguayo.Luego de viajar a EEUU y a Perú, Marjorie Spitalnik, la creadora de Tedybujo –que convierte dibujos de niños en peluches reales–, trabajará con una empresa de EEUU que reparte packs para de abrigo para niños, que serán entregados a refugiados junto a un peluche de la emprendedora. Además, incentivando la parte social del emprendimiento, se busca empoderar a mujeres en situación de calle o exreclusas en Uruguay, para que formen parte del equipo de costureras. "También estamos trabajando en franquicias con miras de instalar la marca en Perú, Argentina y Brasil", resumió.Luego de una reactualización tecnológica de su web para postulantes y buscadores de niñeras, Tunnany apunta a trabajar más con su innovador producto express. Nancy Cappelli dijo que la selección de cargos permanentes requiere la mayor dedicación, por lo que el express será uno de los objetivos prioritarios para el próximo año. Además, apuntar al interior y al exterior es otro de los planes. "Estamos cerrando un año de crecimiento, prolijo y lento. En Argentina nos contactaron, de Brasil también, pero seguimos focalizados en Montevideo y Ciudad de la Costa", comentó.