HBO trabaja en cuatro posibles series derivadas de Game of Thrones Posteriormente, el escritor George R.R. Martin , cuya saga literariainspiró la serie que estrenará su nueva temporada el próximo 16 de julio, compartió nuevos detalles sobre las nuevas producción en su blog

"Ninguno de los nuevos shows serán 'derivados' de Game of Thrones en el sentido tradicional", escribió el autor. "Cada uno de los conceptos que se están discutiendo suceden antes, a diferencia de ser continuaciones. Algunos tal vez ni sean situados en Poniente", explicó.

Existe un quinto proyecto además de los cuatro ya anunciados

Martin, quien se encuentra trabajando en calidad de coguionista en dos de las cuatro nuevas series, también señaló que está involucrado en el resto y que se están desarrollando cinco series. "En realidad he estado trabajando con los cuatro escritores. Cada uno de los cuatro me ha visitado aquí en Santa Fe, algunos de ellos más de una vez, y hemos pasado días juntos discutiendo sus ideas, la historia de Poniente y el mundo más allá, y varios detalles encontrados sólo en el mundo de Una canción de hielo y fuego".

Según lo indica Entertaiment Weelky, al momento los guionistas que están vinculados a la ampliación de la serie de HBO son Max Borenstein (Kong: la Isla Calavera), Jane Goldman (Kingsman: el servicio secreto, X-Men: primera generación), Brian Helgeland (L.A. Confidential) y Caryl Wray (Mad Men).

No se explorará la rebelión de Robert Baratheon

Martin indicó que las series no explorarán los sucesos que anteceden al comienzo de la serie Game of Thrones, particularmente los hechos que involucran a los personajes de Robert Baratheon (Mark Addy) y Ned Stark (Sean Bean). "Sé que miles de ustedes quieren eso, sé que hay una petición, pero para cuando acabe de escribir Una canción de hielo y fuego sabrán cada cosa importante que sucedió en la rebelión de Robert. No habría sorpresas ni revelaciones en ese espectáculo, sólo la actuación de conflictos cuyas resoluciones ya sabrán. Eso no es una historia que quiero contar ahora. Se sentiría demasiado como un cuento bíblicamente contado".

¿Y el nuevo libro?

Martin también señaló que todavía se encuentra trabajando en el esperado libro The Winds of Winter (Vientos de invierno) que continúa la saga literaria de Una canción de hielo y fuego. "Confesaré. desearía poder clonarme o encontrar la forma de agregarle más horas al día o una forma de seguir sin dormir", publicó.

