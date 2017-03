Condenan a cinco militares 30 años de cárcel por el caso Gelman

La jueza penal de 2º turno, Marcela Vargas, condenó a 30 años de penitenciaría a cinco militares por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman y madre de la diputada Macarena Gelman, informó Caras & Caretas.

José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge "Pajarito" Silveira y el expolicía Ricardo "Conejo" Medina son los militares procesados como coautores responsables del "homicidio muy especialmente agravado" de María Claudia García, de nacionalidad argentina.

Vargas entendió que el crimen de García fue cometido en el marco del Plan Cóndor. La condena establece que durante la dictadura el país asistió a la "conformación de una organización delictiva, que usando el aparato del Estado, contó con plena disposición de los medios necesarios para ejecutar las acciones ilícitas".

La magistrada señaló que García y su esposo Marcelo Gelman fueron secuestrados en Buenos Aires la madrugada del 24 de agosto de 1976 y trasladados al centro de detención clandestino Automotores Orletti, que era operado por grupos paramilitares y militares argentinos con la ayuda de militares uruguayos. En octubre de ese año, Gelman fue ejecutado y enterrado en un cementerio de Buenos Aires. Sus restos fueron identificados en 1989.

En tanto, en junio de 1976 García, que estaba embarazada, fue trasladada de forma clandestina a Uruguay, junto con un grupo de presos políticos del PVP. Ellos conformaron lo que se llamó el Primer Vuelo. En octubre de ese mismo año dio a luz en el Hospital Militar. La niña fue entregada a una familia cercana al "Conejo" Medina. La jueza señaló que probablemente a García la ejecutaron y la enterraron en el Batallón 13 o 14.

En marzo de 2013, Jorge Silveira, uno de los exmilitares que condenado por el caso Gelman, fue sometido por pedido propio a un detector de mentiras. Según su defensa, el resultado de la prueba fue muy favorable a sus intereses. "Se le hizo una serie de preguntas aplicadas al caso Gelman para ver si él había estado en Argentina o si la vio. Él contestó como tenía que contestar y se dijo por parte del técnico que eran respuestas fidedignas (...) Contestó que no estuvo en Argentina, que no la conocía y que nunca la había visto. El técnico dijo que no mentía cuando contestaba eso", dijo a El Observador Graciela Figueredo, abogada de Silveira. De la mano de esa estrategia, Silveira quiso mostrar su inocencia, pero no logró su objetivo y fue condenado al igual que el resto de los militares.

