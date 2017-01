El año del pavimento: las obras viales que proyecta la IMM

Nuevas veredas y ciclovías, ensachamiento de calles y obras de pavimentación, son algunas de las obras que se concretarán, o al menos comenzarán a tomar forma, en Montevideo durante un año que la intendencia considera clave en emprendimientos viales.





Se trata fundamentalmente de la implementación de cuatro obras previstas en el Fondo Capital , para las que se destinarán unos US$80 millones, y de otras 30 que se financiarán con un fondo de infraestructura metropolitana de unos U$S90 millones, financiado por la Comisión Andina de Fomento ( CAF ) y por el gobierno central.





Así, se espera poder mejorar el pavimento, y que aumenten las calles calificadas en estado "bueno" o "muy bueno", que son la minoría. El 62% de las calles se encuentran en estado "malo" o "regular" y el las obras previstas por la intendencia lograrán que un 4% de esas arterias pasen a ser consideradas en un estado "bueno" o "muy bueno"





La obra que probablemente verá la luz más pronto es la de la avenida San Martín, en donde los vecinos se ven obligados a caminar por la calle o por banquinas intransitables. La intendencia proyecta mejoras que incluirán la construcción de veredas y saneamiento, y la colocación de luminarias y arbolado. La obra abarcará unos 1.700 metros de esa vía, desde Domingo Arena hasta

Aparicio Saravia, y el proyecto ya fue presentado para la aprobación de la Junta Departamental.





S Martín y P. Scremini Así quedaría San Martín luego de las intervenciones financiadas con el Fondo Capital.





Los pliegos para la licitación estarían terminados en febrero, y si bien el director de Movilidad, Pablo Inthamoussu, prefirió no dar fechas de comienzo de obra, luego de los tres meses que generalmente lleva el proceso, todo estará pronto para empezar a construir.





Le siguen en orden de prioridad la avenida José Belloni –la licitación está prevista para mayo o junio-; camino Cibils –en el segundo semestre del año- y por último, el pasaje a desnivel en avenida Italia y avenida Centenario. Para el comienzo de este emprendimiento no hay una fecha definida ya que el proyecto lo elaborará quien lo ejecute.





Las cuatro obras se enmarcan en el Fondo Capital e implican en general la mejora del pavimento, la construcción de veredas, arbolado, luminarias y la creación de ciclovías o de bicisendas. Se trata de lo que el director de Movilidad define como obras integrales.





Belloni y Baltar La intendencia proyecta realizar en Belloni una doble vía, con espacio en el cantero central para las bicicletas.



Otras 30 obras de ese porte se sumarán a través del fondo de infraestructura, financiado por la CAF y el gobierno nacional.





En el primer orden de prioridades hay unas 17, entre las que se destacan el ensanchamiento de Luis Alberto de Herrera en toda su extensión y las mejoras en la avenida Garibaldi.





Inthamoussu explicó que se trata de arterias que atraviesan la ciudad, que tienen una importancia muy grande en la movilidad por el alto tránsito, y que "han quedado muy retrasadas". Se necesita entonces "una intervención fuerte, no solo de pavimento sino también de ensanche para mejorar la fluidez de la circulación", explicó el director de Movilidad.





Entre las obras prioritarias se encuentran además las mejoras en avenida Bolivia entre avenida Italia y camino Carrasco; en Alejandro Gallinal; en Paysandú, Uruguay, Mercedes, y Colonia en las que se hará el pavimento nuevo, de cordón a cordón, en algunos tramos;





También se realizarán arreglos en calles como Susana Pintos, Felipe Cardozo y Alfonso Lamas; en Camino Carrasco, donde se hará bacheo y una reparación a fondo entre el arroyo Carrasco y Pan de Azúcar. Además se colocarán semáforos en Luis Batlle Berres entre Tompkinson y Yugoslavia; en rambla Francia entre Sarandí y Maciel; en avenida Italia entre Gallinal y Bolivia, en donde se ganará un carril en cada sentido; y en Rivera, entre bulevar Artigas y Santiago Rivas.





Asimismo, se reparará Cochabamba desde camino Maldonado hasta Sebastopol. Por allí solían pasar los camiones de recolección de residuos de la comuna hacia el sitio de disposición final. Sin embargo, el deterioro es tal que optan por un recorrido alternativo que demora los turnos. Con esas mejoras, la intendencia pretende ahorrar entonces en tiempo y en recursos, ya que se evitará las roturas de los camiones.





Una vez que el 20% de esas construcciones viales esté en ejecusión, se comenzará con las de prioridad dos y tres, como son la rambla O'Higgins, el camino Repeto, y las calles Teniente Galeano y Teniente Rinaldi.





Capital en juego





El objetivo de estas obras viales, es dar más agilidad y seguridad al circular, y recuperar el capital de la ciudad en pavimento.





Es como una casa, explicó el director de Movilidad, si no se acondiciona, el capital invertido se desvaloriza. Eso sucede desde hace varios años en Montevideo, y el valor del patrimonio vial va en picada. Mientras que en 2004 las calles de la capital valían US$ 2.203 millones, en los últimos años hubo un descenso sostenido, y actualmente están en los US$ 1.982 millones.





Eso se refleja en el estado de las calles. Los bacheos diarios no alcanzan para cubrir las desmejoras.- "Eso es lo que tenemos que mejorar", afirmó el director de Movilidad.





Con esa inyección de obras si bien se mejora la situación, no se logrará revertirla en su totalidad. El director de Vialidad de la intendencia, Sergio Michelena, dijo a El Observador que, tras esas inversiones, aumentarán un 4% las obras en estado "bueno" o "muy bueno", que actualmente son un 38% del total.





Las calles deterioradas seguirán siendo la mayoría. A partir del sistema de inventario vial, la comuna está elaborando un plan para realizar el mantenimiento de calles donde es más urgente.

