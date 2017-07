El comunicado del PDC que reclama renuncia a Sendic: "En ocasiones la decisión es solo personal"

Embed A propósito de la ética y la política el PDC declara pic.twitter.com/8T17at0yRz — PDC URUGUAY (@PDC808UY) 27 de julio de 2017



"La política y los políticos deben actuar con la única ambición de transformar la realidad, para ampliar derechos, bienestar, libertades y solidaridad entre las personas. Tan importante es el fin como el proceso y las acciones para llegar a su cumplimiento, guardar coherencia entre ellos es una seña de identidad de la izquierda y del Frente Amplio ", dice el texto.









"Cuando esto no se cumple, la herida es profunda y pone en juego todo el proyecto. Cuando las prácticas y errores de los gobernantes pasan determinados límites que quiebran la credibilidad y la confianza pública hay que tomar decisiones", continúa, e inmediatamente llama a que esa decisión sea tomada, sin aguardar que otros se expresen para hacerlo.





"A veces las decisiones no pueden venir de instituciones, de gobiernos o de la fuerza política. En ocasiones la decisión es solo personal. Cuando en la balanza se coloca lo personal y lo colectivo, no se puede poner en duda el proyecto político, y más, cuando este tiene su compromiso en construir el mejor destino para todas las personas. No importa el lugar que ocupemos, no hay crisis más importante que la pérdida de confianza de la ciudadanía", finaliza el sector.