El FA acató la disciplina partidaria y la imagen de María no verá la rambla

Una señora cierra los ojos y reza un Rosario. Al lado, dos jóvenes cuelgan su bandera con la imagen de la virgen María mientras unas quince personas entran a las barras de la Junta Departamental de Montevideo con carteles que dicen "No". Porque la decisión del Frente Amplio de no acompañar la instalación de la figura de la virgen en la rambla del Buceo, que anticipaba el resultado negativo de la votación, no impidió que una centena de personas se acercara a presenciar el debate sobre el tema que insumió más de cuatro horas.