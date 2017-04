El feminicidio detrás de la tragedia en la escuela de California

Según la revista Time, las autoridades locales informaron que la mujer se había ido de la casa y que el asesino la había amenazado con tomar represalias por eso. La pareja se había casado en enero y para mediados de marzo los problemas ya habían ocasionado su separación.Sin embargo, y a pesar de las amenazas, la maestra, llamada Karen Smith, le había dicho a sus cercanos que no se tomó en serio las amenazas de su marido -Cedric Anderson- y que pensaba que él solo estaba tratando de llamar la atención."Parece que él había hecho esfuerzos para contactarla y para que ella regresara a casa, y ella se resistía a eso", dijo el jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan. "Y no sé si eso fue lo que lo hizo enfurecer o lo que era eso. Tampoco sabemos exactamente por qué eligió hacer esto en la escuela", agregó.

Anderson, de 53 años, entró este lunes a la escuela especial de North Park de San Bernardino y abrió fuego hacia su esposa con una pistola Magnum .357. Según la investigación policial su objetivo era disparar solo a Smith. Pero del episodio también salieron heridos dos alumnos de 8 años, uno de ellos murió horas más tarde en el hospital y el otro aún se encuentra grave.Los investigadores allanaron la casa de la pareja y encontraron una nota en la que se hacía referencia a una relación deshonesta y de "separación sin arrepentimiento", presuntamente escrita por Anderson, quien, según los datos , alegaba que ella le era infiel.Según el policía Burguan fuera del contexto del ataque la nota hubiera pasado desaprecibida, al igual que las amenazas, que no hacían referencia directa a un asesinato Solo un mes y medio antes de la tragedia la pareja se mostraba junta en redes sociales. Anderson llegó a hacer una publicación en la que se refería a su esposa como "un ángel", según consigna Time, aunque ahora ya se eliminaron todos estos registros.El pasado 4 de marzo el atacante había escrito en Facebook: "Amo estar casado con Karen Smith-Anderson!" y publicó una foto de los dos juntos.Irma Sykes, la madre de la víctima, habló con Los Angeles Times y dijo que su hija era amiga desde hacía cuatro años con Anderson y que la maestra "pensó que tenía un esposo maravilloso, pero descubrió que no era para nada maravilloso"."Cuando ella decidió terminar, él se transformó en otra persona. Por eso ella decidió irse de la casa", en ese momento Smith se fue a casa de sus padres. Según su madre, la mujer, que llevaba 10 años ejerciendo de maestra, no salió con nadie desde que se fue a vivir a su hogar.