El liderazgo de Mujica le abre un nuevo desafío al MPP

El desafío para esa camada de políticos es cómo trascender el liderazgo de un histórico dirigente de 81 años que, además de su extensa militancia, se convirtió en una máquina de juntar votos.

Mujica seguirá al menos un año en el Parlamento mientras se negocia un proyecto de ley sobre financiación de partidos políticos, pero la senadora dijo que para ese sector sería conveniente que Bonomi salga del gabinete y se concentre en el Parlamento.

Con peso propio

"Tengo la sensación de que si Astori es candidato, Mujica también lo será. No sería una buena idea que el FA reprodujera la polarización Astori-Mujica. Tenemos figuras nuevas que se destacan. El intendente de Montevideo (Daniel Martínez) es una figura que se destaca. Raúl (Sendic) era un compañero que se destacaba y desde la oposición le tiraron a matar", afirmó De los Santos.

Mientras el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, descarta ser candidato, -y otros referentes del sector empiezan a recorrer el ocaso de su carrera política-, el mujiquismo busca darle mayor visibilidad a su segunda y tercera línea de dirigentes para no perder espacio en el Frente Amplio Se espera que los liderazgos de Mujica, de su esposa, Lucía Topolansky (72 años), y del exsenador, Ernesto Agazzi (74 años), dejarán paso a otros dirigentes como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi , y el exdirector de Colonización y suplente de Mujca en el senado, Andrés Berterreche.Detrás, con bastantes años menos pero también apreciados por la vieja guardia tupamara, se abren paso los intendentes de Canelones, Yamandú Orsi, y de Rocha, Anibal Pereyra, el diputado Alejandro Sánchez y el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera.En diálogo con El Observador, Orsi admitió que "hay algunos líderes muy difíciles de sustituir" pero afirmó que en el MPP "hay mucha gente formada para eso"."Hay una camada de gente que tiene responsabilidad y hay que formar nuevos cuadros", dijo Orsi. "Se que soy parte de un colectivo donde hay un montón de gente de mi edad que hoy están teniendo un protagonismo", agregó Orzi quien tiene 49 años."El liderazgo de Mujica es irreproducible. El gran desafío de la 609 es trascender a Mujica porque en algún momento no va a estar", dijo por su lado Sánchez, de 36 años, el pasado 7 de octubre en el semanario Brecha.En una entrevista publicada el 2 de enero en La República, Topolansky reafirmó la voluntad del MPP de promover un recambio.En tanto, ella está dispuesta a dejar su lugar a Carrera. Agazzi ya cedió en diciembre su banca en el Senado al exsubsecretario de Ganadería, Daniel Garín.Una nota publicada por El Observador en octubre de 2016 relató como a las nuevas camadas de dirigentes emepepistas les preocupaba las decisiones que pueda tomar Mujica en relación a la línea sucesoria. El antecedente inmediato fue la carrera electoral en Montevideo, donde eligió a Topolansky descartanto a Sánchez que también aspiraba a la postulación.La figura de Mujica tiene tanto peso que, según Topolansky, la oposición tiene "temor" a que se postule otra vez para la Presidencia de la República. Pero en el MPP saben que incluso dentro del oficialismo hay quienes consideran a la candidatura de Mujica como un problema.Por ejemplo, el exintendente de Maldonado y diputado Oscar de los Santos (Alianza Progresista) dijo en abril pasado a El Observador que no comparte la idea de que Mujica y Danilo Astori vuelvan a pelear la candidatura presidencial de la coalición.En tanto, el diputado de la Liga Federal Darío Pérez había dicho a El Observador que "líderes viejos como Astori, Mujica y Vázquez están perdiendo poder y los liderazgos jóvenes no aparecen".La senadora Topolansky afirma que su esposo tiene en ella a su principal opositora para candidatearse.Mujica rechaza una y otra vez que vaya a candidatearse, pero antes del 2009, cuando terminó electo Presidente, también lo negaba.