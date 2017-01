Esperan buena demanda por los carneros de todas las razas

Actividad

Fuente:

Se espera que en esta zafra que se inicia haya buena demanda por los reproductores de todas las razas ovinas, aunque probablemente no se paguen precios de destaque, dijo a El Observador Agropecuario el rematador Federico Rodríguez dos Santos, director del escritorio consignatario que lleva su nombre.El empresario de Cerro Largo destacó la fuerte demanda por las lanas finas y consideró que es probable que ese segmento del mercado lanero se traslade a las pistas de remates de esta zafra. Por otro lado reconoció que las lanas medias no tuvieron una zafra lanera que colmara las expectativas comerciales, al tiempo que destacó la firme demanda por carne ovina.En este marco señaló que el rubro ovino sigue dando batalla y satisfacciones. "Hay una amplia gama de oferta, tanto para los que producen lanas finas como lanas medias y carne. El ovino es un rubro rentable y sigue siendo una herramienta productiva en los campos, por eso la gente sigue apostando al crecimiento del stock. Con el ovino se puede producir en cualquier tipo de campo, y con él se producen kilos de alto valor", destacó Rodríguez.El rematador señaló que en los últimos dos meses se observa un incremento de la oferta de lanares en las ferias ganaderas y que gran parte de esos lanares son comprados por productores que vuelven a invertir en el rubro. Agregó que más allá de la producción de lana y/o carne, lo que motiva a muchos productores a volver a incorporar el rubro es por su utilidad en el manejo de los campos y el control de las malezas.La agenda de remates de carneros del escritorio Federico Rodríguez dos Santos Negocios Rurales comenzará con la Expo Ovina de Melo, actividad organizada por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo que se hará desde el viernes 10 al domingo 12 de febrero. Allí la firma atenderá las consignaciones de sus clientes.El primer remate particular de cabañas que conducirá el escritorio será el que se denominó Mercado Ovino, que se desarrollará el jueves 16 de febrero desde la hora 10, en el local Conventos.La oferta se integrará de 25 carneros y 40 vientres seleccionados de la raza Merino Australiano, de cabaña Don Beto –de Zabala–; 15 carneros Ile de France, de la cabaña Teko-Marangatú –de Bernardo Rusakiewicz–; 12 carneros Corriedale de cabaña Don Dinarte –de Olivia Araújo– y 20 carneros y cinco ovejas PI Merino Dohne, de cabaña La Cordillera –de Scremini Taranco Hnos–.Y el sábado 18, también en el Conventos, se hará el clásico remate 2x3, que ofrece las razas Corriedale y Texel de tres cabañas de gran prestigio: Don Alfredo –de Tedesco–, Doña Elisa –de Larrosa– y Doble Zeta –de Mazzei–. Los Corriedale se venderán desde la hora 16 y los Texel desde las 19.En ambos casos los negocios se harán con importantes plazos financieros, además de planes de descuentos y flete. También se podrá operar a través del Plan Lana o Plan Corderos, pagando sus compras con esos productos a fin de año. Más datos en la web www.federicorodriguez.com