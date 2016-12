Esperan dos semanas con pocos negocios, menor faena y precios en suba

El mercado de haciendas para faena entra en un receso parcial, con una oferta que es más escasa y plantas de faena que cierran por licencias y para realizar tareas de mantenimiento. Las lluvias de los últimos días fortalecieron la posición de los productores, que retienen sus ganados gordos a la espera de mejores precios, e incluso hubo quienes estaban dispuestos a vender sus ganados a frigorífico y después de las precipitaciones revirtieron esa decisión, según comentó a El Observador el consignatario Santiago Sánchez, integrante de Victorica & Asociados.

Las cotizaciones suben, ya que se mantiene la demanda de gran parte de las industrias, a pesar que algunas como Tacuarembó, Schneck, Solís y Canelones están cerradas.

Es probable que el volumen de faena de esta semana sea inferior al de las anteriores, por la menor oferta disponible y por las plantas que no están operativas.

En este contexto de menor oferta, las entradas de ganados a plantas de faena se concretan con mayor agilidad. Los precios de los novillos se ubican entre US$ 2,85 y US$ 2,90 por kilo en cuarta balanza, esta mayor cotización se logra por algunos ganados puntuales, de buena calidad y poco flete. En el caso de las vacas, los precios oscilan entre US$ 2,50 y US$ 2,60.

Por lo tanto, se espera que en las próximas dos semanas se concreten pocos negocios de ganado gordo, y que haya una menor faena, con precios en suba.

